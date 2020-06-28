Профиль в инстаграм до и после упаковки

Работа, которая была проделана:

- Определена направленность аккаунта

- Определена целевая аудитория

- Проведен бриф-опрос (вопросы для определения потребностей и желаний клиента)

- Обновлены аватарка и шапка в самом профиле, исходя из личного бренда и интересов

- Создана концепция из фотографий, взятых из интернета

- Создан файл с референсами для фотосъемки

- Проведена фотосъемка (телефон. 2 часа.)

- Выстроена лента в единый стиль (до и после прилагается)

- В тематику блога оформляются сторис (цвета, расположение текста, идеи)

- + создается макет для таргетной рекламы (отличный от других)

Результат:

- Подписчики без какой-либо рекламы

- Выросли охваты постов