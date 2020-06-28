Профиль в инстаграм до и после упаковки
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5 лет назад
Работа, которая была проделана:
- Определена направленность аккаунта
- Определена целевая аудитория
- Проведен бриф-опрос (вопросы для определения потребностей и желаний клиента)
- Обновлены аватарка и шапка в самом профиле, исходя из личного бренда и интересов
- Создана концепция из фотографий, взятых из интернета
- Создан файл с референсами для фотосъемки
- Проведена фотосъемка (телефон. 2 часа.)
- Выстроена лента в единый стиль (до и после прилагается)
- В тематику блога оформляются сторис (цвета, расположение текста, идеи)
- + создается макет для таргетной рекламы (отличный от других)
Результат:
- Подписчики без какой-либо рекламы
- Выросли охваты постов