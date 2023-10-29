Просування туристичної Агенції.

Ціль компанії Залучення нових клієнтів, збільшення кількості підписників, отримання запитів по конкретним напрямкам, підвищення кількості підписників в вайбер та телеграм каналах.

Використовували, як таргетовану рекламу Фейсбук і Тік ток, так і умовно безкоштовні джерела залучення клієнтів.



Повністю прочитати кейс можете по посиланню -- https://comfortable-glass-e63.notion.site/Hottrips-564523292fac439baf8b3627f4f416aa