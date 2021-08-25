Разработка Telegram-ботов

Цени свое и мое время❗️ Я не работаю в долг, не беру заказы старт-апов и те, которые подразумевают оплату после.

Всегда работаю по полной или частичной предоплате❗️

Весьма приветствуется наличие ТЗ, но если его не имеется, то мы можем созвониться с вами и составить совместно (при условии 100% заказа бота)