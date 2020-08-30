Как с помощью таргета собрать людей на бесплатный вебинар по инвестированию?

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Цель проекта: регистрации на бесплатный вебинар.⠀

Трафик вели на лендинг. ⠀

Что было сделано:⠀

Тест аудиторий и креативов.⠀

Всего протестировала 5 аудиторий.⠀

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1.Подписчики –цена клика 18 рублей.

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2.ЛаЛ на подписчиков – цена клика 18 рублей.

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3.Сохраненная по интересам (инвестор, инвестирование, финансы) 18-40 лет –цена клика 7 рублей.

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4.Сохраненная по интересам (инвестор, инвестирование, финансы) 41-65+ лет – цена клика 20 рублей.

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5.Позже сегментировала аудиторию 3 по городам, цена клика выросла, CTR упал; цена клика - 20 рублей.

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Лучше всего сработали интересы: финансы, инвестирование, инвестор, 18-40 лет.⠀

В результате за 8 дней получили 181 регистрацию. Стоимость регистрации 29 рублей.