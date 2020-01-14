Реклама ДНК-тестов в Инстаграм.

Для ДНК-тестов заказчик выделил пять ЦА, по которым можно работать.

- Вегетарианцы - озабочены питанием, можно предлагать ДНК-тесты для выявления наилучшего рациона. Создали аудиторию по людям с интересами, связанными с вегетарианцами. - Люди, покупающие тесты в подарок - нашли людей, у друзей которых ДР в ближайшие 30 дней.

- Люди, интересующиеся генеалогией - нашли и таких.

- Мнительные люди, обеспокоенные своим здоровьем - нашли всех, кто интересуется различными заболеваниями. На самом деле, спорная аудитория получилась, в первый день сработала плохо - в связи с ограничениями Фейсбук не удалось исключить из группы врачей, а таких там много и ДНК-тесты у них вызовут скорее улыбку, нежели интерес.

Спортсмены - им можно предлагать пройти тест для повышения показателей, выявления скрытых возможностей организма. Нашли спортсменов.

Все аудитории пересекли с путешествиями, более или менее дорогими телефонами, высокими должностями, чтобы отсечь совсем неплатежеспособных.