Реклама художественной сварки в Инстаграм

Регионы - Москва и МО.

По словам клиента, обращаются мужчины-владельцы частных домов (что не удивительно) и, как ни странно, одинокие женщины, жительницы коттеджных поселков, которые хотят украсить свои придомовые участки. Замужние женщины не обращаются скорее всего потому, что такими делами в парах занимаются в основном мужчины.

Основная трудность на начальном этапе была - собрать все коттеджные поселки МО. Пользовались справочниками. Набралось более двухсот (!!!) коттеджных поселков.

Обратите внимание на детальный таргетинг на скринах.