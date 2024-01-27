Рекламні креативи для соц.мереж

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Забудьте про проблему пошуку місця, де можна провести час з тваринами на Сихові. Запрошуємо вас на незабутню каву разом із вашими чотирилапими друзями! Завітайте до нашої кав'ярні ЗORI, розташованої за адресою Кавалерідзе 1, де вас чекає найсмачніша кава та вишукані десерти.

В нашому закладі ви зможете насолодитися свіжою кавою та розслабитися в затишній атмосфері разом з вашими улюбленими домашніми тваринами.



Не втрачайте нагоди на спільні моменти з вашими домашніми улюбленцями. Завітайте до нашої кав'ярні уже сьогодні та насолоджуйтесь атмосферою, кавою та десертами разом із вашими друзями.

ЗORI з нетерпінням чекають вас та ваших пухнастих друзів.