РК в Facebook и Instagram по сайту tvoi.com.ua

1. Платная таргетированная реклама в Instagram и Facebook по сайту https://tvoi.com.ua/ (корпоративные, именные, промо-товары)

Цена за результат (клик по ссылке) 0,02-0,04 $

Дневной бюджет на группу объявлений - 1,5 $.

2. Две кампании - на русском и на украинском языках.

3. Группы разделены по направлениям (промо, корпоративные, именные подарки).

4. Два вида объявлений - общие (с одним широким баннером) и кольцевая реклама. Всего создано 28 объявлений.