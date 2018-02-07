РК в Instagram и Facebook "3d камины"

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Платная таргетированная реклама в Instagram и Facebook по сайту http://3dkamin.ee/ (Эстония)
Цена за результат (клик по ссылке) 0,12 - 0,15 €
Дневной бюджет на группу объявлений - 1-2 €.
Настройки таргетинга:
возраст 36-60 лет
Харьюмаа (уезд Эстонии с админ.центром в Таллине)
Только женщины.
2. Отдельно создана группа для мужчин и женщин - рестораторов. Для привлечения их к покупке безопасных и эффектных каминов в своих ресторанах.
3. Также недавно созданы новые кампания по генерации лидов (на двух языках). В процессе ведения.