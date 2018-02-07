РК в Instagram и Facebook "3d камины"

1. Платная таргетированная реклама в Instagram и Facebook по сайту http://3dkamin.ee/ (Эстония)

Цена за результат (клик по ссылке) 0,12 - 0,15 €

Дневной бюджет на группу объявлений - 1-2 €.

Настройки таргетинга:

возраст 36-60 лет

Харьюмаа (уезд Эстонии с админ.центром в Таллине)

Только женщины.

2. Отдельно создана группа для мужчин и женщин - рестораторов. Для привлечения их к покупке безопасных и эффектных каминов в своих ресторанах.

3. Также недавно созданы новые кампания по генерации лидов (на двух языках). В процессе ведения.