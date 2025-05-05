Розробка SMM-стратегії для клініки естетичної косметології

Situation: Клініка естетичної косметології "WomanInYou" прагнула збільшити потік клієнтів з онлайн-каналів, зокрема через Instagram, та зміцнити свій імідж як надійного постачальника послуг преміум-класу.



Problems:



Недостатня онлайн-присутність: Існуюча присутність в соціальних мережах не повною мірою використовувала потенціал залучення клієнтів.

Необхідність оптимізації контенту: Контент потребував структурування та більшої відповідності цільовій аудиторії.

Потреба у ефективних інструментах просування: Виникла потреба у впровадженні таргетованої реклами для розширення клієнтської бази.

Solution: Розробка комплексної SMM-стратегії з акцентом на Instagram, включаючи контент-планування, візуальне оформлення профілю, таргетовану рекламу та аналіз конкурентів.



Task:



Залучення клієнтів через онлайн: Збільшення кількості клієнтів, залучених через соціальні мережі.

Черговість підключення маркетингових інструментів та каналів, розподіл бюджету: Визначення пріоритетності використання інструментів та розподіл коштів.

Позиціонування бренду: Створення іміджу клініки як надійного та професійного постачальника послуг преміум-класу.

Аналіз конкурентів: Дослідження присутності конкурентів в Instagram для виявлення сильних та слабких сторін.

Розробка контент-стратегії: Створення різноманітного контенту, орієнтованого на цільову аудиторію.

Візуальне оформлення профілю: Створення впізнаваного візуального стилю профілю.

Таргетована реклама: Налаштування рекламних кампаній для залучення цільової аудиторії.

Action:



Проведено аналіз цільової аудиторії (жінки 25-55 років, з доходом вище середнього, які піклуються про зовнішність) та конкурентів (аналіз їх контенту, частоти публікацій, взаємодії з аудиторією).

Розроблено контент-стратегію, що включає інформаційні, продаючі, розважальні пости, Reels та Stories.

Створено рубрики для Stories (#SkincareTips, #BeforeAfter, #PatientStories тощо).

Розроблено брендбук з айдентикою (логотип, кольори, шрифти) для забезпечення єдиного візуального стилю.

Заплановано таргтовані рекламні кампанії у Instagram, націлені на залучення нових клієнтів (наприклад, просування ботулінотерапії та контурної пластики).

Визначено бюджет на просування та розподіл коштів між інструментами.

Results:



Сформовано комплексну SMM-стратегію для клініки "WomanInYou".

Визначено цільову аудиторію та розроблено контент, що відповідає її інтересам.

Заплановано запуск таргетованої реклами для залучення нових клієнтів.

Створено візуальний стиль профілю, що підкреслює преміальність бренду.

Розроблено календар контенту та рубрикатор для систематичної публікації.

Conclusions: Розроблена SMM-стратегія забезпечить клініці "WomanInYou" системний підхід до просування в соціальних мережах, підвищить її впізнаваність та сприятиме залученню нових клієнтів.