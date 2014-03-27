Русский трейлер фильма - Ветер крепчает

Живое продвижение через рекламу на видео блогах, каналах YouTube. Привлечение живых подписчиков на сам канал, лайки, комментарии, отзывы от известных блогеров YouTube под видео в комментариях.

Привлечение живой и заинтересованной аудитории в самом фильме, и в дальнейшем походе в кинотеатр или покупку фильма в цифровом формате.