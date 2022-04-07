САЛОН ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ “LAZER TAK”

ИНФОРМАЦИЯ:

Новая студия лазерной эпиляции цель рекламной кампании было заявить о себе и набрать первых клиентов среди большой массы конкурентов.

Для этого подобрали три основных акции из которых лучше всего сработало «Три зоны по аукционной цене» и начали разрабатывать креативы на основании анализа конкурентов.

Затем запустили кампании на сообщения в Direct, которые дали первые запросы и клиентов. Реклама показала себя довольно хорошо, так как девушки приходили и записывались сразу после первого посещения на несколько зон во второй, третий раз.

Нам удалось с начала рекламы удешевить цену обращения почти на 20% - что довольно хороший показатель!