Сертификаты

Добавлена
2 года назад
42 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Успешно завершил обучение по курсу "Таргетолог", "Профессия SMM-маркетолог",  "SMM Специалист" и т.д