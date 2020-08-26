Сеть мебельных салонов

 Создание, разработка и реализация контент-плана

 Написание уникальных продающих постов для социальных сетей и статей для сайта, и их размещение согласно алгоритму последовательности публикаций

Создание визуального контента с помощью графических редакторов

 Создание, настройка, ведение и оптимизация таргетированной рекламы в Facebook и Instagram, и предоставления отчетов о результатах

 Аналитика статистики, отчетность и анализ данных по активности подписчиков в социальных сетях

 Работа над отзывами и комментариями о компании и товары в соц. сетях

 Продвижение сообщений на страницах Facebook и Instagram

 Проведение рассылок в Facebook по группам, и проведение конкурсов в Facebook и Instagram для повышения количества подписчиков на странице, и увеличение охвата, в том числе кобрендинговые