Складчина и Перепродажа - ВКонтакте

https://vk.com/club52186546

Увеличение активности путём накрутки лайков, репостов, посетителей и просмотров каждой странички в сообществе. Вывод в ТОП по поиску среди других групп/публичных страниц. Услуга действует в течении 1 месяца.

Ссылка на услугу http://smoservice.ru/shop/37/desc/vyvod-soobshhestva-v-top-na-mesjac