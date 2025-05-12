SMM: CalmBabe SMM-продвижение украинского бренда товаров для малышей

Русская версия:

CalmBabe — SMM-продвижение украинского бренда товаров для малышей

Для бренда слингов CalmBabe мы вели Instagram и Facebook, разработали визуальный стиль, создали контент с фокусом на доверие и осознанное родительство, настроили эффективную рекламу на мам и будущих родителей, а також подготовили площадку к запуску сайта.

Результат: +60% подписчиков за 2 месяца, более 350 заявок в месяц, 400 000+ просмотров Reels, охваты среди родительской аудитории и блогеров.

👉 У вас нишевой baby-бренд? Мы настроим продвижение, которое вызывает эмоции та приводит клиентов.



Українська версія:

CalmBabe — SMM-просування українського бренду baby-товарів

Для бренду слінгів CalmBabe ми реалізували повне ведення Instagram і Facebook: створили емоційний tone of voice, адаптували контент для молодих батьків, запустили ефективну таргетовану рекламу та підготували платформу до запуску сайту. Основний акцент — довіра, візуальна естетика та стабільні продажі через Direct.

Результат: +60% підписників за 2 місяці, понад 350 заявок щомісяця, 400 000+ переглядів Reels, впізнаваність серед мамських блогів.

👉 Маєш нішевий baby-продукт? Ми допоможемо перетворити акаунт на улюблений бренд молодих батьків.



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