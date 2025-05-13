SMM: Creative Europe Desk Ukraine SMM-продвижение культурной программ

Русская версия:

Creative Europe Desk Ukraine — SMM-продвижение культурной программы ЕС в Украине

Мы взяли на себя полное ведение соцсетей Creative Europe Desk Ukraine: разработали визуальный стиль, создали контент-стратегию, продвигали мероприятия и собирали заявки через рекламу в Instagram и Facebook. Основная цель — популяризация грантовых возможностей ЕС для культурных институций и творческих проектов.

Результат: 1000+ заявок на участие каждый месяц, более 500 000 просмотров рекламных креативов, рост узнаваемости бренда среди целевой аудитории.

👉 Нужен SMM для государственного или общественного проекта? Мы поможем выстроить коммуникацию и привлечь внимание к важним ініціативам.



Українська версія:

Creative Europe Desk Ukraine — SMM-просування культурної програми ЄС в Україні

Ми реалізували комплексне просування сторінок Creative Europe Desk Ukraine у Facebook та Instagram: створили сучасний візуал, налагодили системну комунікацію з аудиторією, рекламували події та збирали заявки через Reels і Stories. Робота велася в рамках просування європейських грантових можливостей у сфері культури.

Результат: 1000+ заявок на заходи щомісяця, понад 500 000 переглядів рекламних креативів, зростання впізнаваності бренду серед творчої спільноти.

👉 Потрібна SMM-стратегія для державного чи соціального проєкту? Ми зробимо ваш бренд помітним, а комунікацію — ефективною.



https://www.up-np.com/portfolio/smm-portfolio/creative-europe-desk-ukraine