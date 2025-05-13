SMM: DA.LU Underwear - продвижение бренда премиального женского белья

Русская версия:

DA.LU Underwear — SMM-продвижение бренда премиального женского белья

Мы разработали комплексную стратегию продвижения DA.LU в Instagram и Facebook: сформировали эстетичный визуальный стиль, создали продающий видео- и фотоконтент, настроили рекламу на женскую fashion-аудиторию и ретаргетинг. Основная цель — увеличение продаж через Direct и рост узнаваемости в нише.

Результат: +65% подписчиков за 2 месяца, более 500 заявок ежемесячно, охваты Reels до 200 000, высокий уровень вовлеченности.

👉 Хотите, чтобы ваш бренд не просто нравился, а и продавал? Пишите — мы создадим SMM, который работает на результат.



Українська версія:

DA.LU Underwear — SMM-просування бренду преміальної жіночої білизни

Ми розробили повноцінну стратегію просування DA.LU в Instagram і Facebook: створили естетичний tone of voice, розробили фото- та відеоконтент, запустили таргетовану рекламу на жіночу fashion-аудиторію, працювали з ретаргетингом і Look-alike сегментами. Основна мета — продажі через Direct і впізнаваність у ніші преміальної білизни.

Результат: +65% підписників за 2 місяці, понад 500 заявок у Direct щомісяця, до 200 000 переглядів Reels, активна взаємодія з контентом.

👉 Хочеш, щоб твій бренд був не просто красивим, а ще й продавав? Пиши — ми зробимо це в Instagram.



https://www.up-np.com/portfolio/smm-portfolio/da-lu