СММ : Доставка еды

Кейс BoSushi

Сеть ресторанов японской кухни, состоящую из 8 городов Украины.

Цель привлечь подписчиков из каждого города, продвинуть товары и привлечь новую аудиторию. Создать конкурсы и анонсы новой продукции.

Проект был взят с 13 116 подписчиков, работали как над Instagram, так и над Facebook.

За время работы над проектом было выполнено:

— Составление контент плана, его оптимизация ежемесячно (в зависимости от актуальности и обновления сетов, изменения акций, подготовки к праздничным распродажам)

— Составление плана по Stories, с применениями вовлекающих игр, видео историй и обучения менеджера вести прямые эфиры.

— Подбор и оптимизация ключевых #хэштегов (размещение их как в комментариях, так и в постах, варианты с удалением тегов после 2-х часов размещения публикации, для прохождения верификации по тегам и их скрытию)

— Дизайн для страницы (разработка и обновление шаблонов для публикации, совместно с дизайнером, редактором, таргетологом и руководителем проекта. Исходя из новых контент планов и целей проекта)

— Создание и Оформление страниц Instagram и Facebook.

— Оформление архивов историй в Instagram, их наполнение и структуризация.

— Привязка Instagram к Facebook Creator Studio.

— Настройка Facebook Business Manager

— Создание, и тестирование рекламных Фото и Видео креативов.

— Настройка таргетированной рекламы, на такие цели как:

Написание в Direct и Messenger, конверсии для покупки на сайт.

— Установка Facebook Pixel на сайт.

Следующий этап

Далее рассмотрим более подробно, такие основные категории кейса «BoSushi» как:

— Контент страниц Instagram и Facebook для доставки японской кухни.

— Рекламная стратегия и Таргетинг для доставки японской кухни.

— Аудитории и Цели рекламных компаний для доставки японской кухни.

Цель контента страниц Instagram and Facebook: Информативный, Уникальный и Развлекательный.

Контент BoSushi

Контент план состоял из:

— Ежедневно утром выходила акция, которая действовала на протяжении дня или полу дня. Пример: "до 15-00 бесплатная доставка", "ролл в подарок при заказе от", "при самовывозе скидка 30%" и т. д.

— Далее выходили посты и истории общего характера, которые чередовались в зависимости от дня недели. Отзывы, угадай какой ролл на фото, фотографии сетов.

— Конкурсы в Stories. Категория, которая пользуется особой популярностью, реализуется по-разному. Кто первый ответит правильно на опрос, лучший комментарий, лучший вопрос, один из репостов и т. д.

— Еженедельные конкурсы. Лучше проводить по схеме 2 недели подряд 1 неделя перерыв.

— Каждую пятницу иногда Четверг, лучше анонсить сеты недели, которые будут доступны ограниченное количество дней.

— Так же стоит разыгрывать промокоды, по итогам месяца, за наибольшее количество комментарий к постам, лайкам и реакциям на истории. 3 номинации по 3 победителя!

Контент планы Instagram и Facebook был одинаковым, по просьбе клиента.

Рекламная стратегия

Были выбраны следующие Цели:

— привлечение клиентов на сайт, с помощью цели «Конверсии». Воронка продаж, которая ведет на сайт и срабатывает при оформлении заказа клиентом.

— так же тестировалась цель написания в Direct и в Messenger. Очень хорошо работает для небольших городов до 400 000 населения.

— вовлечение для конкурса и охваты для историй.

Результаты рекламнных креативов

Рекламный креатив

Креативы менялись каждые 5-7 дней. Запускаются в проверку сразу минимум 2 креатива и текста, идеально 3-4. Для теста, после оставлялся лучший креатив.

Если ваш город достаточно маленький, не советуем выбирать интересы при показе вашей рекламы.

Если население 300 000 + можно поиграть с интересами.

Аудитория и цели:

Более подробнео про Аудитории и Цели рекламных компаний для доставки японской кухни.

Плейсменты: наиболее эффективными оказались Посты в Facebook, Посты и Stories в Instagram. При этом одинаково хорошо работали как картинки, так и видео до 15 секунд.

Аудитории: самое интересное это конечно же аудитории.

Тут стоит сразу сказать, что города, где охват был меньше 150 тыс. мы не фильтровали по интересам, в этом просто нет смысла, эта аудитория и так узкая, с ней нужно работать по другому.

Собирать взаимодействия и переходы, формировать их в одну отдельную аудиторию, после чего создавать Похожие аудитории. Делать пересечение и отсеивать людей которые вообще не взаимодействуют с вашей рекламой.

Но в праздничные дни, лучше пройтись по всем повторно, интересы, как и предпочтения в еде, часто меняются.

На маленькие города, рабочий бюджет 5$-9$ в день. Конечно без учёта повышения ставки на аукционах в мега нагруженные периоды (в Black Friday, Кибер Понедельник, 11.11, Пред новогодние аукционы и т. д.)

Праздничный бюджет варьировался от 10$-28$ в день.

В больших городах, мы дробили аудиторию:

- на look-and-like и похожих на них.

- создавали аудитории с базы телефонов наших клиентов и почт (после создавая похожие на них)

- интересы (при запуске веганских роллов очень популярно, сделать рекламу на йогов, сыроедов, веганов и т.д.)

- премиум роллы, можно запустить по людям интересующимся отдыхом на мальдивах, занзибаре, доминникане, дорогими марками авто, инвестированием или недвижимостью. В Миллиониках дают неплохие результаты.

В этой нише, можно приводить на 100$ бюджета в среднем 150-200 заказов, при последовательной и качественной работе SMM команды, которая работает над контентом и Таргетолога проекта.

Если вы еще не решились кого выбирать для продвижения вашего бизнеса, то обратите особое внимание на компанию Нужные Люди. Мы знаем и умеем реализовывать проекты в социальных сетях!