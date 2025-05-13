SMM: Gkaif продвижение секс-шопа в серой нише с применением клоакинга

Русская версия:

Gkaif — SMM-продвижение секс-шопа в “серой” нише с применением клоакинга

Для Gkaif.com мы выстроили стратегию SMM-продвижения и запуска рекламы в Instagram и Facebook с применением клоакинга. Контент — эстетичный, дерзкий и деликатный. Реклама — нацеленная, адаптированная и результативная. Мы обошли модерацию Meta и вывели бренд на стабильные продажи.

Результат: +70% подписчиков за 2 месяца, более 1 000 000 охватов, до 800 заказов в месяц, 9 из 10 креативов проходят модерацию.

👉 Работаешь в чувствительной нише? Мы умеем продвигать красиво, профессионально и эффективно.



Українська версія:

Gkaif — SMM-просування секс-шопу у “сірій” ніші з використанням клоакингу

Для Gkaif.com ми реалізували SMM-просування та запуск таргетованої реклами у делікатній тематиці. Створили стильний провокативний контент, застосували системи клоакингу для обходу модерації Meta, побудували активну спільноту в Instagram та забезпечили стабільний потік замовлень через Direct і сайт.

Результат: +70% підписників за 2 місяці, 1 000 000+ охоплень, до 800 заявок на місяць, 9 із 10 креативів проходять модерацію.

👉 Працюєш у складній ніші? Ми знаємо, як її просувати грамотно, красиво й без блокувань.



https://www.up-np.com/portfolio/smm-portfolio/sex-shop