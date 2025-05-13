SMM: GUDVIN GmbH продвижение автотрейдинговой компании в 25+ странах 

Русская версия:

GUDVIN GmbH — международное SMM-продвижение автотрейдинговой компании в 25+ странах

Для GUDVIN GmbH мы реализовали масштабную стратегию: управление Instagram, продвижение в TikTok, создание премиального контента и настройка рекламы на международную B2B-аудиторию. Продажи авто, заявки с сайта и рост узнаваемости — наші ключевые цели.

Результат: +45% подписчиков за 3 месяца, более 1000 заявок в месяц, охваты до 400 000, снижение стоимости лида в 2,3 раза.

👉 Хотите выйти с B2B-продуктом на международный рынок? Настроим эффективное SMM и рекламу по всему миру.



Українська версія:

GUDVIN GmbH — міжнародне SMM-просування автотрейдингової компанії в 25+ країнах

Ми реалізували комплексну SMM-стратегію для GUDVIN GmbH: ведення Instagram, просування в TikTok, створення преміального контенту та запуск реклами в понад 25 країнах. Основний фокус — на B2B-продажах, генерації заявок через сайт і розвиток візуального іміджу компанії.

Результат: +45% підписників за 3 місяці, понад 1000 заявок на місяць, охоплення до 400 000, зниження вартості ліда у 2,3 раза.

👉 Хочеш вивести свій B2B-бізнес на нові ринки? Ми допоможемо з ефективним SMM і міжнародним таргетингом.



https://www.up-np.com/portfolio/smm-portfolio/autotrading