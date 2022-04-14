СММ : Кейс beonwise

Кейс beonwise
Ведеться на Английском языке!
Инвестиционное агентство, реализует ваши вклады как в валюте так и в крипто валюте.
Цель привлечение клиентов к разным инвестиционным пакетам компании.
Проект был взят с нуля и продвигаеться под ключ, работаем над Instagram, Facebook и Twitter.
За время работы над проектом было выполнено:
— Составление контент плана, его оптимизация ежемесячно (в зависимости от актуальности предложений и перечня услуг)
— Подбор и оптимизация ключевых #хэштегов (размещение их как в комментариях, так и в постах, варианты с удалением тегов после 2-х часов размещения публикации, для прохождения верификации по тегам и их скрытию)
— Дизайн для страницы (разработка и обновление шаблонов для публикации.
— Создание и Оформление страниц Instagram и Facebook и Twitter.
— Оформление архивов историй в Instagram, их наполнение и структуризация.
— Привязка Instagram к Facebook Creator Studio.
— Настройка Facebook Business Manager
— Создание, и тестирование рекламных Фото и Видео креативов.
— Настройка таргетированной рекламы, на такие цели как:
Написание в Direct и Messenger, трафик на сайт.
— Установка Facebook Pixel на сайт.
— разработка дополнительных Stories с ежедневными инвестиционными процентными вкладами компании.
Следующий этап
Далее рассмотрим более подробно, такие основные категории кейса «beonwise» как:
— Контент страниц Instagram, Facebook и Twitter.
— Рекламная стратегия и Таргетинг проекта.
— Аудитории и Цели рекламных компаний.
Контент план состоял из:
Контент план состоит из:
— информативная рубрика, в которой мы освещаем самые актуальные новости с мира Инвестиций, Фондовых рынков и не только.
— рубрики которые раскрывают тарифные пакеты компании, каждый по отдельности.
— анонсы каждой публикации профиля в Stories.
— кросспостинг материала в Twitter.
— в данный тарифный пакет клиента, входит разработка уникальных Stories с ежедневными инвестиционными процентными вкладами компании.
Контент beonwise
Рекламная стратегия
Были выбраны следующие Цели:
— основа это написание в Direct и Messenger.
— вовлечение для конкурса и охваты для историй.
Рекламные креативы
Креативы меняться каждые 13-15 дней. Запускаются в проверку сразу 2 креатива и 2 текста. После 36 часов теста, оставлялся лучший креатив и лучший текст.
Аудитория и цели
Более подробнее про Аудитории и Цели рекламных компании.
Плейсменты: наиболее эффективны Посты в Facebook и Instagram. При этом лучше себя показали фото креативы, видео мало эффективны.
Аудитории: самое интересное это конечно же аудитории.
— первая аудитория, это пользователи выявившие интерес к Bitcoin, BlockChain…
— вторая аудитория, это предприниматели и администраторы страниц, связанные с блокчейном и инвестициями.
— третья, инвестор, инвестирование в недвижимость.
Так же конечно дополнительные аудитории:
— на look-and-like и похожих на них.
— создавали аудитории с базы телефонов наших клиентов и почт (после создавая похожие на них)
Реклама нацелена на страны Азии, по этому на 100$ бюджета в среднем мы получаем 10-25 заявок в Direct, при последовательной и качественной работе SMM команды, которая работает над контентом и Таргетолога проекта.
Если вы еще не решились кого выбирать для продвижения вашего бизнеса, то обратите особое внимание на компанию Нужные Люди. Мы знаем и умеем реализовывать проекты в социальных сетях!