СММ : Кейс beonwise

Кейс beonwise

Ведеться на Английском языке!

Инвестиционное агентство, реализует ваши вклады как в валюте так и в крипто валюте.

Цель привлечение клиентов к разным инвестиционным пакетам компании.

Проект был взят с нуля и продвигаеться под ключ, работаем над Instagram, Facebook и Twitter.

За время работы над проектом было выполнено:

— Составление контент плана, его оптимизация ежемесячно (в зависимости от актуальности предложений и перечня услуг)

— Подбор и оптимизация ключевых #хэштегов (размещение их как в комментариях, так и в постах, варианты с удалением тегов после 2-х часов размещения публикации, для прохождения верификации по тегам и их скрытию)

— Дизайн для страницы (разработка и обновление шаблонов для публикации.

— Создание и Оформление страниц Instagram и Facebook и Twitter.

— Оформление архивов историй в Instagram, их наполнение и структуризация.

— Привязка Instagram к Facebook Creator Studio.

— Настройка Facebook Business Manager

— Создание, и тестирование рекламных Фото и Видео креативов.

— Настройка таргетированной рекламы, на такие цели как:

Написание в Direct и Messenger, трафик на сайт.

— Установка Facebook Pixel на сайт.

— разработка дополнительных Stories с ежедневными инвестиционными процентными вкладами компании.

Следующий этап

Далее рассмотрим более подробно, такие основные категории кейса «beonwise» как:

— Контент страниц Instagram, Facebook и Twitter.

— Рекламная стратегия и Таргетинг проекта.

— Аудитории и Цели рекламных компаний.

Контент план состоял из:

Контент план состоит из:

— информативная рубрика, в которой мы освещаем самые актуальные новости с мира Инвестиций, Фондовых рынков и не только.

— рубрики которые раскрывают тарифные пакеты компании, каждый по отдельности.

— анонсы каждой публикации профиля в Stories.

— кросспостинг материала в Twitter.

— в данный тарифный пакет клиента, входит разработка уникальных Stories с ежедневными инвестиционными процентными вкладами компании.

Контент beonwise

Рекламная стратегия

Были выбраны следующие Цели:

— основа это написание в Direct и Messenger.

— вовлечение для конкурса и охваты для историй.

Рекламные креативы

Креативы меняться каждые 13-15 дней. Запускаются в проверку сразу 2 креатива и 2 текста. После 36 часов теста, оставлялся лучший креатив и лучший текст.

Аудитория и цели

Более подробнее про Аудитории и Цели рекламных компании.

Плейсменты: наиболее эффективны Посты в Facebook и Instagram. При этом лучше себя показали фото креативы, видео мало эффективны.

Аудитории: самое интересное это конечно же аудитории.

— первая аудитория, это пользователи выявившие интерес к Bitcoin, BlockChain…

— вторая аудитория, это предприниматели и администраторы страниц, связанные с блокчейном и инвестициями.

— третья, инвестор, инвестирование в недвижимость.

Так же конечно дополнительные аудитории:

— на look-and-like и похожих на них.

— создавали аудитории с базы телефонов наших клиентов и почт (после создавая похожие на них)

Реклама нацелена на страны Азии, по этому на 100$ бюджета в среднем мы получаем 10-25 заявок в Direct, при последовательной и качественной работе SMM команды, которая работает над контентом и Таргетолога проекта.

Если вы еще не решились кого выбирать для продвижения вашего бизнеса, то обратите особое внимание на компанию Нужные Люди. Мы знаем и умеем реализовывать проекты в социальных сетях!