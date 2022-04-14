СММ : Кейс NoFatWorld

Кейс NoFatWorld
Диетологи, нутрициологи. Продвижение курса «Пазл Стройности»
Цель продажа Курса «Пазл Стройности» и привлечение подписчиков и новхы пользователей в страницу Instagram.
Проект был взят с нуля и продвигается под ключ, работаем как над Instagram, так и над Facebook.
За время работы над проектом было выполнено:
— Составление контент плана, его оптимизация ежемесячно (в зависимости от актуальности предложений и перечня услуг)
— Подбор и оптимизация ключевых #хэштегов (размещение их как в комментариях, так и в постах, варианты с удалением тегов после 2-х часов размещения публикации, для прохождения верификации по тегам и их скрытию)
— Дизайн для страницы (разработка и обновление шаблонов для публикации.
— Создание и Оформление страниц Instagram и Facebook.
— Оформление архивов историй в Instagram, их наполнение и структуризация.
— Привязка Instagram к Facebook Creator Studio.
— Настройка Facebook Business Manager
— Создание, и тестирование рекламных Фото и Видео креативов.
— Настройка таргетированной рекламы, на такие цели как:
Написание в Direct и Messenger, трафик на сайт.
— Установка Facebook Pixel на сайт.
— разработка уникальных Stories.
Следующий этап
Далее рассмотрим более подробно, такие основные категории кейса «NoFatWorld» как:
— Контент страниц Instagram и Facebook.
— Рекламная стратегия и Таргетинг проекта.
— Аудитории и Цели рекламных компаний.
Контент план состоял из:
— рубрика информативная, в которой мы раскрываем одну из интересных тем, для потенциальных читателей.
— после чего, в Stories мы продолжаем развивать тему (4-7 историй)
— посты прогрева, которые более подробно рассказывают о курсе «Пазл Стройности» и мотивируют людей к записи, изучая одну из сильных сторон проекта.
— видео, где заказчики (Сергей и\или Елена) раскрывают одну из популярных тем их клиентов с действующего курса «Пазл Стройности»
— личные рецепты, разработаны владельцами страницы.
— в данный тарифный пакет клиента, входит разработка уникальных Stories по этому как описали выше, они продлевают тему поста и раскрывают её с другой стороны.
Контент NoFatWorld
Рекламная стратегия
Были выбраны следующие Цели:
— основа это написание в Direct и Messenger.
— вовлечение для конкурса и охваты для историй.
— трафик на сайт, по акционным товарам.
Рекламные креативы
Креативы меняться каждые 13-15 дней. Запускаются в проверку сразу 3 креатива и 3 текста. После 36 часов теста, оставлялся лучший креатив и лучший текст.
Аудитория и цели
Более подробнее про Аудитории и Цели рекламных компании.
Плейсменты: наиболее эффективны Посты в Facebook и Instagram. При этом лучше себя показали креативные видео (до 15 секунд) Главное в первые 4 секунды, раскрыть суть презентации, потому что иначе её не просмотрят до конца.
Аудитории: самое интересное это конечно же аудитории.
— первая аудитория, 32+ женщины, здоровое питание, восстановление после травм
— вторая аудитория, правильное питание, здоровое питание, диетология нутрициология.
Так же конечно дополнительные аудитории:
— на look-and-like и похожих на них.
— создавали аудитории с базы телефонов наших клиентов и почт (после создавая похожие на них)
В этой нише, можно приводить на 100$ бюджета в среднем 30-500 заявок вступления на курс, при последовательной и качественной работе SMM команды, которая работает над контентом и Таргетолога проекта.
Если вы еще не решились кого выбирать для продвижения вашего бизнеса, то обратите особое внимание на компанию Нужные Люди. Мы знаем и умеем реализовывать проекты в социальных сетях!