СММ : Кейс NoFatWorld

Кейс NoFatWorld

Диетологи, нутрициологи. Продвижение курса «Пазл Стройности»

Цель продажа Курса «Пазл Стройности» и привлечение подписчиков и новхы пользователей в страницу Instagram.

Проект был взят с нуля и продвигается под ключ, работаем как над Instagram, так и над Facebook.

За время работы над проектом было выполнено:

— Составление контент плана, его оптимизация ежемесячно (в зависимости от актуальности предложений и перечня услуг)

— Подбор и оптимизация ключевых #хэштегов (размещение их как в комментариях, так и в постах, варианты с удалением тегов после 2-х часов размещения публикации, для прохождения верификации по тегам и их скрытию)

— Дизайн для страницы (разработка и обновление шаблонов для публикации.

— Создание и Оформление страниц Instagram и Facebook.

— Оформление архивов историй в Instagram, их наполнение и структуризация.

— Привязка Instagram к Facebook Creator Studio.

— Настройка Facebook Business Manager

— Создание, и тестирование рекламных Фото и Видео креативов.

— Настройка таргетированной рекламы, на такие цели как:

Написание в Direct и Messenger, трафик на сайт.

— Установка Facebook Pixel на сайт.

— разработка уникальных Stories.

Следующий этап

Далее рассмотрим более подробно, такие основные категории кейса «NoFatWorld» как:

— Контент страниц Instagram и Facebook.

— Рекламная стратегия и Таргетинг проекта.

— Аудитории и Цели рекламных компаний.

Контент план состоял из:

— рубрика информативная, в которой мы раскрываем одну из интересных тем, для потенциальных читателей.

— после чего, в Stories мы продолжаем развивать тему (4-7 историй)

— посты прогрева, которые более подробно рассказывают о курсе «Пазл Стройности» и мотивируют людей к записи, изучая одну из сильных сторон проекта.

— видео, где заказчики (Сергей и\или Елена) раскрывают одну из популярных тем их клиентов с действующего курса «Пазл Стройности»

— личные рецепты, разработаны владельцами страницы.

— в данный тарифный пакет клиента, входит разработка уникальных Stories по этому как описали выше, они продлевают тему поста и раскрывают её с другой стороны.

Контент NoFatWorld

Рекламная стратегия

Были выбраны следующие Цели:

— основа это написание в Direct и Messenger.

— вовлечение для конкурса и охваты для историй.

— трафик на сайт, по акционным товарам.

Рекламные креативы

Креативы меняться каждые 13-15 дней. Запускаются в проверку сразу 3 креатива и 3 текста. После 36 часов теста, оставлялся лучший креатив и лучший текст.

Аудитория и цели

Более подробнее про Аудитории и Цели рекламных компании.

Плейсменты: наиболее эффективны Посты в Facebook и Instagram. При этом лучше себя показали креативные видео (до 15 секунд) Главное в первые 4 секунды, раскрыть суть презентации, потому что иначе её не просмотрят до конца.

Аудитории: самое интересное это конечно же аудитории.

— первая аудитория, 32+ женщины, здоровое питание, восстановление после травм

— вторая аудитория, правильное питание, здоровое питание, диетология нутрициология.

Так же конечно дополнительные аудитории:

— на look-and-like и похожих на них.

— создавали аудитории с базы телефонов наших клиентов и почт (после создавая похожие на них)

В этой нише, можно приводить на 100$ бюджета в среднем 30-500 заявок вступления на курс, при последовательной и качественной работе SMM команды, которая работает над контентом и Таргетолога проекта.

Если вы еще не решились кого выбирать для продвижения вашего бизнеса, то обратите особое внимание на компанию Нужные Люди. Мы знаем и умеем реализовывать проекты в социальных сетях!