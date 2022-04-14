СММ : Кейс Oriental Tourism

Кейс Oriental Tourism

В этом кейсе рассмотрим проект под названием «Oriental Tourism» — Туристическое агентство, продажа туров, подбор туров по всему миру.

Украина, Киев.

Проект был выполнен с нуля, ведётся с 20 октября 2019 года.

За время работы над проектом было выполнено:

— Составление контент плана, его оптимизация ежемесячно (в зависимости от актуальности туров, изменения направлений, цен и приоритетов в продажах)

— Составление плана по Stories, с применениями вовлекающих игр, видео историй и обучения менеджера вести прямые эфиры.

— Подбор и оптимизация ключевых #хэштегов (размещение их как в комментариях, так и в постах, варианты с удалением тегов после 2-х часов размещения публикации, для прохождения верификации по тегам и их скрытию)

— Дизайн для страницы (разработка и обновление шаблонов для публикации, совместно с дизайнером, редактором, таргетологом и руководителем проекта. Исходя из новых контент планов и целей проекта)

— Создание и Оформление страниц Instagram и Facebook.

— Оформление архивов историй в Instagram, их наполнение и структуризация.

— Привязка Instagram к Facebook Creator Studio.

— Настройка Facebook Business Manager

— Создание, и тестирование рекламных Фото и Видео креативов.

Тестирование Маркетплейсов, как для Постов та и для Сторис, форматов

(1×1, 4×5, 9×16, 1×1.91...)

— Настройка таргетированной рекламы, на такие цели как:

Охваты, Вовлечение, Трафик (на сайт, и на телеграм бот), Написание в Direct и Messenger, Лидогенерация — которая была наиболее эффективна, как вы увидите далее.

Следующий этап

Далее рассмотрим более подробно, такие основные категории кейса «Oriental Tourism» как:

— Контент страниц Instagram и Facebook туристического агентства.

— Рекламная стратегия и Таргетинг туристического агентства.

— Аудитории и Цели рекламных компаний для туристического агентства.

Цель контента страниц Instagram and Facebook: Быть максимально полезным для потенциального подписчика, без воды, только полезность на туристическую тематику.

Контент план состоял из:

— Горячих туров, сроком действия от 1 дня до 7 дней. + анонсировался Телеграм канал, где было больше предложений по горячим путевкам, тем самым органически пополнялась группа в Telegram.

— Статичный контент, который вмещает рассказы о преимуществах отдыха в одной из стран, интересных особенностях, строгих правил для туристов и лайфхаков для туристов.

— Следующая категория, видео «Угадай место» публикуется отрывок видео с курортного места, где людям предлагаться угадать страну и место. После в Сторис (через 5 часов) выходит ответ. (ну и конечно общение и споры в комментариях)

— Рубрика минимальная цена и ранее бронирование, цель завлечь клиентов которые ищут минимальную ценную на хорошие отели.

— Рубрика «Premium» где продавались туры от 1000$ и выше, в таких странах как ОАЭ, Доминикана, Занзибар. Мальдивы и т. д.

Так же в зависимости от времени года или открытия новых курортных зон, отелей, делались анонсы, привлекающие к действию, а именно связаться за подробной информацией с компанией (оставить заявку на сайте или связаться Direct и Messenger)

Instagram stories

Stories: Анонсы публикаций, реклама Телеграм канала, горячие туры, прямые эфиры, фото «инспекция отелей» где менеджер сам посещал новые отели и давал им оценку и описание в блоге сайта.

Ни какой воды, просто красивых фото, цель на максимальную полезность для подписчика.

Контент планы Instagram и Facebook был одинаковым, по просьбе клиента.

Контент Oriental tourism

Рекламная стратегия

Были выбраны следующие Цели:

- привод клиентов на Telegram бот, через Таргетинг в Instagram и Facebook цель Трафик. Где человек мог общаться с телеграм ботом, выбрав все ключевые интересы для подбора тура: Куда? Сколько дней и ночей? Сколько людей? Приемлемая цена? Отель? Примерные даты вылета? Город с которого хотите лететь? И т.д.

После заявка приходила в Центр Лидов на Facebook к менеджеру, который связывался с клиентом уже с готовым приложением.

- Для привлечения подписчиков, узнаваемости, и активности на странице использовалось продвижение постов на такие цели как:

Охваты (со ссылкой на профиль)

Вовлечение (со ссылкой на профиль)

- Так же проверялась продажа туров через Цель написание в Direct или Messenger. Но данная цель, была менее эффективна по сравнению с Лидогенерацией.

Все основные показатели рекламных компаний, вы можете посмотреть на фото ниже.

Средняя цена лида составляла от 0,50$ до 3$, со средней ценой тура 780$.

Рекламные креативы

Аудитория и цели

Более подробнее про Аудитории и Цели рекламных компаний для туристического агентства.

При тесте было выявлено, что более платежеспособная аудитория находиться в Facebook. Люди, которые интересуются более низкой ценой туров и горячими предложениями в Instagram.

По этому, мы решили статичные рекламные компании, с более дорогими предложениями запускать по Facebook. А временные, горячие, акционные и сезонные предложения запускать и в Instagram и в Facebook при этом устанавливать бюджет компании статичный, что бы сама компания определял куда больше бюджета выделять в зависимости от активности и результатов в Instagram или в Facebook.

Плейсменты: наиболее эффективными оказались Посты в Facebook, Посты и Stories в Instagram. При этом одинаково хорошо работали как картинки, так и видео д 15 секунд.

Аудитории: самое интересное это конечно же аудитории.

Мы пользовались аудиториями прямых интересов, такими как:

Туры по Турции интересы - Кемер, Анатиля, Измир, Алания, Сиде, Белек, Мармарис, Бодрум, Даламан, Кападокия, Стамбул, Турция.

По другим странам идентично топ курортных городов.

НО как вы понимаете, конкуренция по туристическим показам на эти аудитории очень высокая, по этому стоит выставлять среднюю цену за лид при настройке в 2$. Аудитория не больше 380 тыс. человек (возрастные рамки от 23-42 лет, и мужчины и женщины)

Самая эффективная аудитория в работе по Лидогенерации была группа Инвестиции, в которые входили возрастные группы от 25-49 лет. Главные интересны при настройке таргетинга были: Инвестирование, Инвестор, Инвестиции в недвижимость. Это хорошая платежеспособная аудитория, по которой можно запускать премиум туры Занзибара, Мальдив, ОАЭ, Доминикана и т.д.

При этом основной трафик это Facebook в соотношении с Instagrаma 75%-25%.

Результаты рекламнных креативов

Показатели аудитории

Так же хорошо себя показали аудитории:

- Бренды премиум духов, вещей, украшений.

- Часто путешествующие за границу (для раннего бронирования)

- Семейные туры (Родители, ребенок до 12 месяцев, Родители, ребенок от 1 года до 3 лет, Родители, ребенок от 4 года до 6 лет, Родители, ребенок от 7 лет до 12 лет)

- аудитория состоящая из владельцев премиум устройств, таких как iPhone 11 и выше, Samsung gelexy s 21. (хорошо работают легкие и средние предложения) Обязательно возрастом от 24 лет.

Сюда же можно для теста добавить и iPad Mac, но как правило 90% трафика мобильного, по этому лучше тестировать устройства отдельно.

Важно! Исключать не рабочие города, когда реклама потратила уже более 20$-30$, что бы не показывать в пустую там где это дорого. Желательно оставить топ 7 городов и областей. Но что бы аудитория не была меньше 220 тыс.

Одна из наиболее эффективной аудитории Пользовательская, которая была создана с данных прошлых компаний. Создаете аудиторию, со всех кто взаимодействовал с вашей прошлой рекламой, оставлял заявки, переходил на сайт или писал вам в Direct. Этих действий должно быть более 600 желательно, что бы фейсбук на основании этих людей собрал вам "Похожую аудиторию" в 220 тыс. если выбрать 1% то это наиболее похожи, 2% менее и так далее до 10%.

За 100$ рекламного бюджета, можно получить 100 лидов, при качественной настройке. Если предложения действительно горячие по цене ниже рынка, то можно сделать 200-250 лидов за 100$.