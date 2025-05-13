SMM: KittensUp4Sale - международное продвижение породистых котят в США

Русская версия:

KittensUp4Sale — международное SMM-продвижение породистых котят в США

Мы реализовали стратегию продвижения в “серой” нише без блокировок и с высоким доверием со стороны аудитории. Контент, обходящий триггеры, работающий таргетинг по США и внимательный подход к деталям позволили превратить аккаунт в стабильный источник заявок.

Результат: +120% подписчиков за 3 месяца, 600–800 заявок в Direct ежемесячно, до 400 000 просмотров Reels, 2+ млн охватов.

👉 Работаете в нише с ограничениями? Мы покажем, как привлекать клиентов красиво, безопасно и на результат.



Українська версія:

KittensUp4Sale — міжнародне SMM-просування продажу породистих кошенят у США

Ми розробили та реалізували стратегію просування бренду у “сірій” ніші — без блокувань і з високим рівнем довіри. Ведення Instagram, таргетинг у США, унікальні тексти та візуали, які обходять модерацію, дали змогу перетворити сторінку на потужний лідогенератор.

Результат: +120% підписників за 3 місяці, 600–800 заявок у Direct щомісяця, до 400 000 переглядів Reels, понад 2 млн охоплень.

👉 Потрібне просування у нішах з обмеженнями? Ми знаємо, як зробити це легально, ефективно й емоційно.



https://www.up-np.com/portfolio/smm-portfolio/purebred-kittens-in-the-usa