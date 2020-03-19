SMM-менеджер

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ведение сообществ в социальных сетях
Запуск таргетированной рекламы в соцсетях (VK, Facebook/Instagram, MyTarget)
Опыт настройки контекстной рекламы (Яндекс Директ, Google AdWords)
Работа с системами аналитики (Яндекс Метрика, Google Analytics).
Работа в Excel и Google Docs
Photoshop