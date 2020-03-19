SMM-менеджер

Добавлена
4 года назад
84 просмотра
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Ведение сообществ в социальных сетях

Запуск таргетированной рекламы в соцсетях (VK, Facebook/Instagram, MyTarget)

Опыт настройки контекстной рекламы (Яндекс Директ, Google AdWords)

Работа с системами аналитики (Яндекс Метрика, Google Analytics).

Работа в Excel и Google Docs

Photoshop