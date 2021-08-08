Смм-менеджер

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Здравствуйте, меня зовут София, мне 19 лет. Я могу помочь вам в оформлении аккаунта в Инстаграм.
Обо мне: коммуникабельная, люблю учиться новому и улучшать имеющиеся навыки, обладаю грамотной речью.
Преимущества: не срезаю сроки, могу написать пробный пост, либо провести анализ аккаунта бесплатно.
Готова погрузиться в ваш проект на 100%.
Что входит в мою работу:
- Разбор профиля и составление плана по продвижению;
- Создание фото и видео контента;
- Написание задания для фотографа;
- Составление шапки профиля;
- Написание постов;
- Привлечение подписчиков;
- Настройка таргетированной рекламы.
Для связи напишите мне на почту [email protected] , либо на ватсап +79187553713
Желаю вам хорошего дня!