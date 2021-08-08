Смм-менеджер

Здравствуйте, меня зовут София, мне 19 лет. Я могу помочь вам в оформлении аккаунта в Инстаграм.

Обо мне: коммуникабельная, люблю учиться новому и улучшать имеющиеся навыки, обладаю грамотной речью.

Преимущества: не срезаю сроки, могу написать пробный пост, либо провести анализ аккаунта бесплатно.

Готова погрузиться в ваш проект на 100%.

Что входит в мою работу:

- Разбор профиля и составление плана по продвижению;

- Создание фото и видео контента;

- Написание задания для фотографа;

- Составление шапки профиля;

- Написание постов;

- Привлечение подписчиков;

- Настройка таргетированной рекламы.

Для связи напишите мне на почту [email protected] , либо на ватсап +79187553713

Желаю вам хорошего дня!