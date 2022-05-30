СММ менеджер

Меня зовут Гейдарзаде Тунзаля. Мне 23 года. Окончила АГУНП.Более 1года есть опыт в сфере смм( анализ конкурентов,составление контент плана,оформление профиля,написание и дизайн постов, дизайн лого, разработка единого стиля,привлечение аудитории,установление рекламы).Также свободно работаю в офисных программах. Составление таблиц,презентациий.Работаю с текстом,музыкой и видео. (перевод на файл)Свободно владею русским,азербайджанским и турецкими языками. Работаю более 3х лет с переводами ( русско-турецкий и наоборот)Профессионально монтирую видео,фото на телефоне.Ответственно и во время выподняю задачи. Обращайтесь.