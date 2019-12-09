Smm менеджер ведение Instagram

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Подготовка материала для ведения Instagram
Контент план (Фото,видео,тексты)
Обратная связь
Проведение розыгрышей и конкурсов
Поиск и работа с рекламными аккаунта и,блоггера иНастройка таргетированной рекламы
Анализ охватов и аудитории
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