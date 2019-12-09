Smm менеджер ведение Instagram

Добавлена
4 года назад
90 просмотров
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Подготовка материала для ведения Instagram

Контент план (Фото,видео,тексты)

Обратная связь

Проведение розыгрышей и конкурсов

Поиск и работа с рекламными аккаунта и,блоггера иНастройка таргетированной рекламы

Анализ охватов и аудитории

Знание необходимых програм для обработки видео и фото,красотчеые Истрии итд