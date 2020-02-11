SMM:Обработка|Ведение аккаунта|Копирайтинг|Визуали

Месяц назад получила диплом о дополнительном образовании по направлению подготовки "Радиоведущий" и в настоящий момент прохожу практику на онлайн-радиостанции "ПОП". В контексте доп образования были изучены и сейчас применяются на практике дисциплины "Написание текстов для эфира" и "Написание новостей".

Тема SMM очень интересна, в связи с чем в настоящий момент занялась развитием своего инстаграмма — визуализация, копирайтинг и интересные строис (@estoliarova). В прикреплённых файлах примеры обработки фотографий.

Развивала магазины в инстаграм. Крайний проект — @matesbox (за время работы в проекте —полгода —увеличила количество подписчиков на 52 тысячи).