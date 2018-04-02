SMM-обслуживание шоколадная фабрика "MILLENNIUM"

SMM услуги для Фабрика "Millennium"

Фабрика "Millennium"

KPI заказчика

задачи: рост базы подписчиков до 20.000, регулярное ведение аккаунтов, в соответствии с контент-планом, представление интересов бренда, повышение лояльности и создание группы поклонников бренда, проявляющих регулярную активность. Органический охват каждого поста 2000, активность 50 (лайков /репостов).

подписчики (динамика), кол-во и вовлеченность, кол-во лайков и комментариев в сравнении с показателями прошлого года;

аналитика и полная картина продвижения бренда в социальных сетях

на входе: анкета фейсбук не велась производителем, 1500 подписчиков, активность 100-200 просмотров, 1-2 лайка, анкета инстаграм отсутствует.

на выходе (менее, чем за 1 календарный год): фейсбук - 30.000 подписчиков (прирост 28.500), активность (органический охват каждого поста 5.000-10.000 просмотров, 100-300 лайков и более 50 репостов).

Инстаграм - Проведена фотосессия продукции, обработаны материалы, создана анкета, набрано 15.000 подписчиков (прирост 15.000), активность каждого поста, 300-500 лайков.

https://www.facebook.com/ChocolateMillennium

https://www.instagram.com/chocolate_millennium/