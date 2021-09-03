SMM-продвижение курса Александра Рязанцева

Добавлена
2 года назад
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Разработала SMM - стратегию для курса "Психология системных феноменов" Александра Рязанцева для увеличения количества заполненных форм через соцсети на 60%. Отчет об этом Вы можете посмотреть в портфолио в разделе кейсы: http://zapati4na-marketolog-smm.tilda.ws/smm#keysi 