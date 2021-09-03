SMM-продвижение курса Александра Рязанцева

Разработала SMM - стратегию для курса "Психология системных феноменов" Александра Рязанцева для увеличения количества заполненных форм через соцсети на 60%. Отчет об этом Вы можете посмотреть в портфолио в разделе кейсы: http://zapati4na-marketolog-smm.tilda.ws/smm#keysi