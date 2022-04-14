СММ : Продвижение личного блога

Продвижение личного блога, проекта kseniya kovalenko
Психолог, астролог, обечение, лекции, гроскопы.
Цель: записи на курсы, консультации и сеансы.
Проект был взят с нуля и продвинут под ключ, работали как над Instagram, так и над Facebook.
За время работы над проектом было выполнено:
— Составление контент плана, его оптимизация ежемесячно (по структуре постов, понятно что бы ведем подборки с 9 постов, для вырисовки общей картины, планет, гороскопов и т. д.)
— Подбор и оптимизация ключевых #хэштегов (размещение их как в комментариях, так и в постах, варианты с удалением тегов после 2-х часов размещения публикации, для прохождения верификации по тегам и их скрытию)
— Дизайн для страницы (разработка и обновление шаблонов для публикации.
— Создание и Оформление страниц Instagram и Facebook.
— Привязка Instagram к Facebook Creator Studio.
— Настройка Facebook Business Manager
— Создание, и тестирование рекламных Фото и Видео креативов.
— Настройка таргетированной рекламы, на такие цели как:
Написание в Direct и Messenger, трафик на сайт.
Следующий этап
Далее рассмотрим более подробно, такие основные категории кейса «kseniya kovalenko» как:
— Контент страниц Instagram и Facebook.
— Рекламная стратегия и Таргетинг проекта.
— Аудитории и Цели рекламных компаний.
Контент план состоит из:
— что касаеться контента, мы работаем с клиентом под ключ, и общаемся крайне редко, все материалы на меся вперед мы утверждаем 1 раз в месяц.
В этот план вхоят 9 постов в неделю (одна картинка, обрана с 9 публикаций) Тему постов редактор прописывает и отправляет на пред просотр.
Темы разные, от психологии, астрологии до гороскопов тематических и личных советов и историй от Ксении.
— цель контента, быть полезным, интересным и вызывать общение.
— в данном тарифном пакете клиента, не входила разработка уникальных Stories по этому был только анонс публикаций.
— так же по просьбе клиента, мы не оформляли архивы историй.
Контент планы Instagram и Facebook был одинаковым, по просьбе клиента.
Контент Kseniya Kovalenko
Рекламная стратегия
Были выбраны следующие Цели:
— привлечение клиентов для написания в Direct и в Messenger. Особо хорошо работает Facebook. На Февраль 2022 года соотношение трафика Instagram и Facebook 10% к 90%
— для записи курса, мы используем тоже цель написания в Direct и в Messenger.
— лидогенерация не дает нужного результата.
Рекламные креативы
Креативы меняються каждые 10-14 дней. Запускаются в проверку сразу 2 креатива и 2 текста. После 36 часов теста, оставлялся лучший креатив и лучший текст.
Реклама работает по всей Украине. Бюджет в среднем 8$ в день.
Аудитория и цели
Более подробнее про Аудитории и Цели рекламных компании.
Плейсменты: наиболее эффективными оказались Посты в Facebook. При этом лучше себя показали картинки не яркого характера, с использования личных фото в составлении креативов.
Аудитории: самое интересное это конечно же аудитории.
— Основная часть аудитории сегментируеться по ключевому интересу, «психологическая консультация».
— так же используються интересы психология, астрология, карты таро, тарология, астролог, звезды… и т. д.
— конечно же основная часть аудитории после 1 месяца работы, это аудитории look-and-like и похожих на них
В этой нише, можно приводить на 100$ бюджета в среднем 100-500 обращений, при последовательной и качественной работе SMM команды, которая работает над контентом и Таргетолога проекта.
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