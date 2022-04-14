СММ : Продвижение личного блога

Продвижение личного блога, проекта kseniya kovalenko

Психолог, астролог, обечение, лекции, гроскопы.

Цель: записи на курсы, консультации и сеансы.

Проект был взят с нуля и продвинут под ключ, работали как над Instagram, так и над Facebook.

За время работы над проектом было выполнено:

— Составление контент плана, его оптимизация ежемесячно (по структуре постов, понятно что бы ведем подборки с 9 постов, для вырисовки общей картины, планет, гороскопов и т. д.)

— Подбор и оптимизация ключевых #хэштегов (размещение их как в комментариях, так и в постах, варианты с удалением тегов после 2-х часов размещения публикации, для прохождения верификации по тегам и их скрытию)

— Дизайн для страницы (разработка и обновление шаблонов для публикации.

— Создание и Оформление страниц Instagram и Facebook.

— Привязка Instagram к Facebook Creator Studio.

— Настройка Facebook Business Manager

— Создание, и тестирование рекламных Фото и Видео креативов.

— Настройка таргетированной рекламы, на такие цели как:

Написание в Direct и Messenger, трафик на сайт.

Следующий этап

Далее рассмотрим более подробно, такие основные категории кейса «kseniya kovalenko» как:

— Контент страниц Instagram и Facebook.

— Рекламная стратегия и Таргетинг проекта.

— Аудитории и Цели рекламных компаний.

Контент план состоит из:

— что касаеться контента, мы работаем с клиентом под ключ, и общаемся крайне редко, все материалы на меся вперед мы утверждаем 1 раз в месяц.

В этот план вхоят 9 постов в неделю (одна картинка, обрана с 9 публикаций) Тему постов редактор прописывает и отправляет на пред просотр.

Темы разные, от психологии, астрологии до гороскопов тематических и личных советов и историй от Ксении.

— цель контента, быть полезным, интересным и вызывать общение.

— в данном тарифном пакете клиента, не входила разработка уникальных Stories по этому был только анонс публикаций.

— так же по просьбе клиента, мы не оформляли архивы историй.

Контент планы Instagram и Facebook был одинаковым, по просьбе клиента.

Контент Kseniya Kovalenko

Рекламная стратегия

Были выбраны следующие Цели:

— привлечение клиентов для написания в Direct и в Messenger. Особо хорошо работает Facebook. На Февраль 2022 года соотношение трафика Instagram и Facebook 10% к 90%

— для записи курса, мы используем тоже цель написания в Direct и в Messenger.

— лидогенерация не дает нужного результата.

Рекламные креативы

Креативы меняються каждые 10-14 дней. Запускаются в проверку сразу 2 креатива и 2 текста. После 36 часов теста, оставлялся лучший креатив и лучший текст.

Реклама работает по всей Украине. Бюджет в среднем 8$ в день.

Аудитория и цели

Более подробнее про Аудитории и Цели рекламных компании.

Плейсменты: наиболее эффективными оказались Посты в Facebook. При этом лучше себя показали картинки не яркого характера, с использования личных фото в составлении креативов.

Аудитории: самое интересное это конечно же аудитории.

— Основная часть аудитории сегментируеться по ключевому интересу, «психологическая консультация».

— так же используються интересы психология, астрология, карты таро, тарология, астролог, звезды… и т. д.

— конечно же основная часть аудитории после 1 месяца работы, это аудитории look-and-like и похожих на них

В этой нише, можно приводить на 100$ бюджета в среднем 100-500 обращений, при последовательной и качественной работе SMM команды, которая работает над контентом и Таргетолога проекта.

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