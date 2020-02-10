СММ : Продвижение личного блога, проекта spok.ua
Продвижение личного блога, проекта spok.ua
Интернет-магазин детских товаров
Цель: продажа товаров через сайт и поддержание страниц в Instagram и Facebook.
Проект был взят с 10.02.2020 и продвигаеться сейчас, работаем как над Instagram, так и над Facebook.
За время работы над проектом было выполнено:
— Составление контент плана, его оптимизация.
— Подбор и оптимизация ключевых #хэштегов (размещение их как в комментариях, так и в постах, варианты с удалением тегов после 2-х часов размещения публикации, для прохождения верификации по тегам и их скрытию)
— Дизайн для страницы (разработка и обновление шаблонов для публикации).
— Создание и Оформление страниц Instagram и Facebook.
— Привязка Instagram к Facebook Creator Studio.
— Настройка Facebook Business Manager
— Создание, и тестирование рекламных Фото и Видео креативов.
— Настройка таргетированной рекламы, на такие цели как:
Написание в Direct и Messenger, трафик на сайт.
Следующий этап
Далее рассмотрим более подробно, такие основные категории кейса «spok.ua» как:
— Контент страниц Instagram и Facebook.
— Рекламная стратегия и Таргетинг проекта.
— Аудитории и Цели рекламных компаний.
Контент Spok.ua
Контент план состоял из:
— посты с акционными товарами, которые единственные оформленны в дизайнерский шаблон.
— рубрика котоаря показывает на живо применение товаров магазина в реальной жизни клиентов и пользователей товаров.
— видео размещения товаров магазина.
— товары магазина, с живыми фото.
— цель контента, показать легкость и приятную подачу удобных и нужных товаров потенциальному клиенту. Тем самым выдерживая понятную и простую вертикальную структуру.
— в данном тарифном пакете клиента, не входила разработка уникальных Stories по этому был только анонс публикаций.
Контент планы Instagram и Facebook одинаковый.
Рекламная стратегия
Были выбраны следующие Цели:
— привлечение клиентов для написания в Direct и Messenger.
— конверсии на сайт (что стало самым эффективным вариантом тергетинга)
— работаем по всей Украине.
Результаты рекламнных креативов
Рекламный креатив
Креативы меняються каждые 30 дней. Так как основной поток клиентво идет через Конверсии на сайт, была проделанна одельная большяа работа с отделом разработки сайта клиента. Бюджет в среднем 12$ в день.
Аудитория и цели:
Более подробнее про Аудитории и Цели рекламных компании.
Плейсменты: наиболее эффективными оказались Посты как в Instagram так и Facebook.
Аудитории: самое интересное это конечно же аудитории.
Сразу стоит обозначить, что товаров очень много, по этому аудитории разняться в зависимости от характера товара. Будь то авто кресло или комод для уже взрослого ребенка.
— регулярно тестируються аудитории, родителей с детьми от 1 до 14 лет.
— родители которые интересуються ремонтом и дизайнами интерьреа и решениями в смене мебели.
— проект ведем уже более 2 лет. по этому конечно основа рабочей аудитории это look-and-like и похожих на них по всем направлениям работы.
— используем базу клиентов, для выгрузки телефонов в отдельную аудиторию и формирования похожей на них аудитории.
— конечно активно используеться статистика пикселя сайта, как показывает статистика эффективнее всего, залаживать взаимодействие на добавление товара в корзину. После можно догнать рекламой именно этого товара, потенциального клиента не так и не принявшего решения о покупке.
В этой нише, можно приводить на 100$ бюджета в среднем 50-150 заказов, при последовательной и качественной работе SMM команды, которая работает над контентом и Таргетолога проекта.
Если вы еще не решились кого выбирать для продвижения вашего бизнеса, то обратите особое внимание на компанию Нужные Люди. Мы знаем и умеем реализовывать проекты в социальных сетях!