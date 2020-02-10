СММ : Продвижение личного блога, проекта spok.ua

Продвижение личного блога, проекта spok.ua

Интернет-магазин детских товаров

Цель: продажа товаров через сайт и поддержание страниц в Instagram и Facebook.

Проект был взят с 10.02.2020 и продвигаеться сейчас, работаем как над Instagram, так и над Facebook.

За время работы над проектом было выполнено:

— Составление контент плана, его оптимизация.

— Подбор и оптимизация ключевых #хэштегов (размещение их как в комментариях, так и в постах, варианты с удалением тегов после 2-х часов размещения публикации, для прохождения верификации по тегам и их скрытию)

— Дизайн для страницы (разработка и обновление шаблонов для публикации).

— Создание и Оформление страниц Instagram и Facebook.

— Привязка Instagram к Facebook Creator Studio.

— Настройка Facebook Business Manager

— Создание, и тестирование рекламных Фото и Видео креативов.

— Настройка таргетированной рекламы, на такие цели как:

Написание в Direct и Messenger, трафик на сайт.

Следующий этап

Далее рассмотрим более подробно, такие основные категории кейса «spok.ua» как:

— Контент страниц Instagram и Facebook.

— Рекламная стратегия и Таргетинг проекта.

— Аудитории и Цели рекламных компаний.

Контент Spok.ua

Контент план состоял из:

— посты с акционными товарами, которые единственные оформленны в дизайнерский шаблон.

— рубрика котоаря показывает на живо применение товаров магазина в реальной жизни клиентов и пользователей товаров.

— видео размещения товаров магазина.

— товары магазина, с живыми фото.

— цель контента, показать легкость и приятную подачу удобных и нужных товаров потенциальному клиенту. Тем самым выдерживая понятную и простую вертикальную структуру.

— в данном тарифном пакете клиента, не входила разработка уникальных Stories по этому был только анонс публикаций.

Контент планы Instagram и Facebook одинаковый.

Рекламная стратегия

Были выбраны следующие Цели:

— привлечение клиентов для написания в Direct и Messenger.

— конверсии на сайт (что стало самым эффективным вариантом тергетинга)

— работаем по всей Украине.

Результаты рекламнных креативов

Рекламный креатив

Креативы меняються каждые 30 дней. Так как основной поток клиентво идет через Конверсии на сайт, была проделанна одельная большяа работа с отделом разработки сайта клиента. Бюджет в среднем 12$ в день.

Аудитория и цели:

Более подробнее про Аудитории и Цели рекламных компании.

Плейсменты: наиболее эффективными оказались Посты как в Instagram так и Facebook.

Аудитории: самое интересное это конечно же аудитории.

Сразу стоит обозначить, что товаров очень много, по этому аудитории разняться в зависимости от характера товара. Будь то авто кресло или комод для уже взрослого ребенка.

— регулярно тестируються аудитории, родителей с детьми от 1 до 14 лет.

— родители которые интересуються ремонтом и дизайнами интерьреа и решениями в смене мебели.

— проект ведем уже более 2 лет. по этому конечно основа рабочей аудитории это look-and-like и похожих на них по всем направлениям работы.

— используем базу клиентов, для выгрузки телефонов в отдельную аудиторию и формирования похожей на них аудитории.

— конечно активно используеться статистика пикселя сайта, как показывает статистика эффективнее всего, залаживать взаимодействие на добавление товара в корзину. После можно догнать рекламой именно этого товара, потенциального клиента не так и не принявшего решения о покупке.

В этой нише, можно приводить на 100$ бюджета в среднем 50-150 заказов, при последовательной и качественной работе SMM команды, которая работает над контентом и Таргетолога проекта.

Если вы еще не решились кого выбирать для продвижения вашего бизнеса, то обратите особое внимание на компанию Нужные Люди. Мы знаем и умеем реализовывать проекты в социальных сетях!