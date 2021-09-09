SMM-продвижение магазина женской одежды

Аккаунт: @ekbserginnetti.

ЗАДАЧИ:

• увеличить поток клиентов и продажи в оффлайн магазине

• запустить продажи через Инстаграм

ХОД РАБОТЫ:

Провели анализ конкурентов

Определили и проанализировали целевую аудиторию, прописали несколько основных портретов клиентов и выявили их основные интересы.

Упаковка профиля:

- в шапке прописали самую важную и цепляющую информацию

- в актуальных сторис были сделаны новые разделы - доставка, размеры, локация, скидки, акции, новинки, последний размер и отдельные разделы по каждому наименованию товара.

Разработали контент-план и визуал ленты, стали выставлять 1 пост и 4-7 сторис ежедневно.

Стали больше коммуницировать с аудиторией через сторис. Проводили интерактивы, публиковали развлекательный контент и видеообзоры из магазина.

С помощью релевантных хештегов увеличили просмотры и охваты в постах.

Запустили массфол по ЦА, он дал неплохие результаты. Подписки всегда делаем только ручные!

Новые подписчики получали приветственные сообщения с подарком в виде 10%скидки. Для старых подписчиков рассылали сообщения об акциях и бесплатной доставке.

Проводили взаимопиары. Наилучшие результаты получили от работы с косметологом и стилистами. Привлекали стилистов для обзоров и в качестве моделей.

Хороший результат дала работа с местным блогером. Девушка приехала в магазин и сделала обзор на своей странице в сторис, приобрела себе тренч. После чего еще несколько раз отмечала наш аккаунт у себя. По оплате договорились за бартер.

Таргетированную рекламу запускали на сезонную распродажу и на новую коллекцию – в итоге 570 новых подписчиков и увеличение охватов.

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ:

Заказчик нашей работой остался доволен, по его словам поток клиентов в офлайн-магазине увеличился в 2-3 раза. В связи с этим возросли продажи!

За 5 месяцев работы пришло 1200+ подписчиков. Через Инстраграм поступило более 50 заявок. Учесть, что до этого заявок в соцсети не было совсем. Мы очень рады результату!

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