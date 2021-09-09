SMM-продвижение магазина женской одежды
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Аккаунт: @ekbserginnetti.
ЗАДАЧИ:
• увеличить поток клиентов и продажи в оффлайн магазине
• запустить продажи через Инстаграм
ХОД РАБОТЫ:
Провели анализ конкурентов
Определили и проанализировали целевую аудиторию, прописали несколько основных портретов клиентов и выявили их основные интересы.
Упаковка профиля:
- в шапке прописали самую важную и цепляющую информацию
- в актуальных сторис были сделаны новые разделы - доставка, размеры, локация, скидки, акции, новинки, последний размер и отдельные разделы по каждому наименованию товара.
Разработали контент-план и визуал ленты, стали выставлять 1 пост и 4-7 сторис ежедневно.
Стали больше коммуницировать с аудиторией через сторис. Проводили интерактивы, публиковали развлекательный контент и видеообзоры из магазина.
С помощью релевантных хештегов увеличили просмотры и охваты в постах.
Запустили массфол по ЦА, он дал неплохие результаты. Подписки всегда делаем только ручные!
Новые подписчики получали приветственные сообщения с подарком в виде 10%скидки. Для старых подписчиков рассылали сообщения об акциях и бесплатной доставке.
Проводили взаимопиары. Наилучшие результаты получили от работы с косметологом и стилистами. Привлекали стилистов для обзоров и в качестве моделей.
Хороший результат дала работа с местным блогером. Девушка приехала в магазин и сделала обзор на своей странице в сторис, приобрела себе тренч. После чего еще несколько раз отмечала наш аккаунт у себя. По оплате договорились за бартер.
Таргетированную рекламу запускали на сезонную распродажу и на новую коллекцию – в итоге 570 новых подписчиков и увеличение охватов.
РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ:
Заказчик нашей работой остался доволен, по его словам поток клиентов в офлайн-магазине увеличился в 2-3 раза. В связи с этим возросли продажи!
За 5 месяцев работы пришло 1200+ подписчиков. Через Инстраграм поступило более 50 заявок. Учесть, что до этого заявок в соцсети не было совсем. Мы очень рады результату!
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