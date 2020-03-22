SMM продвижение ресторана

Добавлена
4 года назад
239 просмотров
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  • Проанализировал рекламные тематики и выбрали наиболее эффективные
  • Выбрал форматы рекламы, которые находят наибольший отклик у клиентов
  • Разработал новый рекламный формат акций-викторин
  • Запустил процесс создания тематических лендингов
  • Нашел партнеров и начали проводить совместные акции
  • Результат: Увеличение кол-ва заказов в 6 раз,  Уменьшил стоимость лида в 8 раз