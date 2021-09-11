SMM-продвижение Салона аппаратного массажа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Аккаунт: @kis_studiya
Что было: аккаунт велся 2 месяца, лидов из Инстаграм не было.
ЗАДАЧИ
- повысить уровень доверия к услугам аппаратного массажа и специалистам
- привлечение клиентов через Инстаграм
проработали ЦА. В итоге выделили 2 основных:
- Женщины от 25 до 35 со средним и высоким уровнем дохода, увлекаются спортом, ЗОЖ,
интересующиеся уходом за собой, модой и красотой, путешествуют.
- Замужние, платежеспособные женщины от 30 до 55, интересуются косметологией, кулинарией, воспитанием и
образованием детей, занимаются саморазвитием, следят за своим весом, ПП.
визуал.
В постах сделали упор на экспертность и информативность - опубликовали несколько видео c Еленой Малышевой, которая рассказывает об эффективности и
безопасности данных процедур. Отличную реакцию от подписчиков получили посты от первого лица - руководителя Салона, она же являлась одним из специалистов. В постах мы
писали о ее личных успехах в борьбе с лишним весом, делились советами о ПП,
физических нагрузках, саморазвитии и т.п. Этим привлекли больше подписчиков и
повысили доверие аудитории.
Также для повышения уровня доверия к Салону, мы знакомили подписчиков со специалистами, рассказывали об уровне их
квалификации и оборудовании, с помощью которого проводится та или иная
процедура. В постах писали о чистоте и безопасности в Салоне.
Ввиду того, что набор услуг Салона не располагает к генерации фотографий клиентов, а
именно фото ДО/ПОСЛЕ. Для создания контента решили предлагать скидку на
процедуры, благодаря этому делали новые фотографии и у нас появилась
возможность показывать высокий уровень экспертности специалистов.
Главное делать контент искренним и живым!
В сторис мотивировали нашу аудиторию - начиная новый день с аффирмаций и позитивного
настроя:) Также проводили интерактивы, публиковали экспертный и информационный
контент.
Проанализировали конкурентов, после чего совместно с руководителем прописали новый прайс на каждую услугу, цены на
абонементы по выгодной цене и предложения на комплексные услуги. Ценник решили
сделать минимальным по городу, для лучшего привлечения.
Всю важную информацию об услугах выставляли в актуальных сторис. Туда же добавили прайс,
локацию, до/после, отзывы.
Бесплатные методы продвижения:
- ручной массфоловинг и комментинг по целевой аудитории, геопозициям и активной
аудитории конкурентов дал прекрасные результаты.
- для новых подписчиков отправляли приветственные сообщения с оффером в виде скидки, которая
действует 5 дней.
сначала на 1-2 процедуры, после чего клиенты покупали абонементы на полный
курс.
Доход от клиентов, пришедших из Инстаграм за первый месяц - 60 000 Р.
На втором месяце работыцены на услуги подняли в 2 раза, при этом основная масса клиентов осталась!!) Основную стратегию продвижения было решено оставить прежней. Добавили розыгрыши и акции. Запись была забита на полтора месяца вперед по новым ценам.
Увеличилась работа с обратной связью (оперативные ответы в direct и на комментарии). Также более активно начали вести общение с аудиторией через сторис и посты, так как
подписчиков становилось больше.
Результаты работы: За 4 месяца работы нам удалось добиться того, что основной поток клиентов Салона
поступал из Инстаграм. Не Записи в Салоне были полными, чему наш заказчик и мы были очень рады!)
Видео: ТУТ