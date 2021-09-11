SMM-продвижение Салона аппаратного массажа

Аккаунт: @kis_studiya

Что было: аккаунт велся 2 месяца, лидов из Инстаграм не было.

ЗАДАЧИ

повысить уровень доверия к услугам аппаратного массажа и специалистам

привлечение клиентов через Инстаграм

Совместно с заказчиком прописали подробные портреты клиентов, далее мы на их основе

проработали ЦА. В итоге выделили 2 основных:

Женщины от 25 до 35 со средним и высоким уровнем дохода, увлекаются спортом, ЗОЖ, интересующиеся уходом за собой, модой и красотой, путешествуют.

Замужние, платежеспособные женщины от 30 до 55, интересуются косметологией, кулинарией, воспитанием и образованием детей, занимаются саморазвитием, следят за своим весом, ПП.

В соответствии с ЦА прописали контент-план для постов и сторис и продумали

визуал.

В постах сделали упор на экспертность и информативность - опубликовали несколько видео c Еленой Малышевой, которая рассказывает об эффективности и

безопасности данных процедур. Отличную реакцию от подписчиков получили посты от первого лица - руководителя Салона, она же являлась одним из специалистов. В постах мы

писали о ее личных успехах в борьбе с лишним весом, делились советами о ПП,

физических нагрузках, саморазвитии и т.п. Этим привлекли больше подписчиков и

повысили доверие аудитории.

Также для повышения уровня доверия к Салону, мы знакомили подписчиков со специалистами, рассказывали об уровне их

квалификации и оборудовании, с помощью которого проводится та или иная

процедура. В постах писали о чистоте и безопасности в Салоне.

Ввиду того, что набор услуг Салона не располагает к генерации фотографий клиентов, а

именно фото ДО/ПОСЛЕ. Для создания контента решили предлагать скидку на

процедуры, благодаря этому делали новые фотографии и у нас появилась

возможность показывать высокий уровень экспертности специалистов.

Главное делать контент искренним и живым!

В сторис мотивировали нашу аудиторию - начиная новый день с аффирмаций и позитивного

настроя:) Также проводили интерактивы, публиковали экспертный и информационный

контент.

Проанализировали конкурентов, после чего совместно с руководителем прописали новый прайс на каждую услугу, цены на

абонементы по выгодной цене и предложения на комплексные услуги. Ценник решили

сделать минимальным по городу, для лучшего привлечения.

Всю важную информацию об услугах выставляли в актуальных сторис. Туда же добавили прайс,

локацию, до/после, отзывы.

Бесплатные методы продвижения:

ручной массфоловинг и комментинг по целевой аудитории, геопозициям и активной аудитории конкурентов дал прекрасные результаты.

для новых подписчиков отправляли приветственные сообщения с оффером в виде скидки, которая действует 5 дней.

За счет доверительного контента и прогревов аудитории стали поступать первые заявки,

сначала на 1-2 процедуры, после чего клиенты покупали абонементы на полный

курс.

Доход от клиентов, пришедших из Инстаграм за первый месяц - 60 000 Р.

На втором месяце работыцены на услуги подняли в 2 раза, при этом основная масса клиентов осталась!!) Основную стратегию продвижения было решено оставить прежней. Добавили розыгрыши и акции. Запись была забита на полтора месяца вперед по новым ценам.

Увеличилась работа с обратной связью (оперативные ответы в direct и на комментарии). Также более активно начали вести общение с аудиторией через сторис и посты, так как

подписчиков становилось больше.

Результаты работы: За 4 месяца работы нам удалось добиться того, что основной поток клиентов Салона

поступал из Инстаграм. Не Записи в Салоне были полными, чему наш заказчик и мы были очень рады!)

Видео: ТУТ