СММ : Проект Gipster

Проект Gipster

3D панели и продукция из гипса, от производителя.

Цель, продажа 3D панелей через Instagram, Facebook и Сайт компании.

Проект был взят в работу 07.09.2021, работали как над Instagram, так и над Facebook.

За время работы над проектом было выполнено:

— Составление контент плана, его оптимизация ежемесячно (в зависимости от актуальности предложений и перечня услуг)

— Подбор и оптимизация ключевых #хэштегов (размещение их как в комментариях, так и в постах, варианты с удалением тегов после 2-х часов размещения публикации, для прохождения верификации по тегам и их скрытию)

— Дизайн для страницы (разработка и обновление шаблонов для публикации.

— Создание и Оформление страниц Instagram и Facebook.

— Оформление архивов историй в Instagram, их наполнение и структуризация.

— Привязка Instagram к Facebook Creator Studio.

— Настройка Facebook Business Manager

— Создание, и тестирование рекламных Фото и Видео креативов.

— Настройка таргетированной рекламы, на такие цели как:

Написание в Direct и Messenger, трафик на сайт.

— Установка Facebook Pixel на сайт.

Следующий этап

Далее рассмотрим более подробно, такие основные категории кейса «Gipster» как:

— Контент страниц Instagram и Facebook.

— Рекламная стратегия и Таргетинг проекта.

— Аудитории и Цели рекламных компаний.

Контент Gipster

Контент план состоял из:

— один из актуальных товаров + уникальное торговое предложение по товару, с ограниченными сроками (5-7-10 дней скидки, для мотивации быстрого принятия решения)

— видео обзоры установки панелей, производства панелей и других товаров из гипса.

— полезные советы, по выбору панелей, применению, установки и т. д.

— делимся отзывами и обратной связью от клиентов.

— так же разрабатываются и проводятся конкурсы, коллаборации с блогерами в конкурсах и другими бизнесами.

Контент планы Instagram и Facebook был одинаковым, по просьбе клиента.

Рекламная стратегия

Были выбраны следующие Цели:

— привлечение клиентов на сайт, с помощью цели «Трафик» и «Конверсии»

— продвижение Уникальных Товарных Предложений по цели написание в Direct и Messenger (что работает как показали рекламные компании лучше всего)

— охваты и вовлечения на посты конкурсов и коротких акций.

Результаты рекламнных креативов

Рекламный креатив

Креативы менялись каждые 7-10 дней. Запускаются в проверку сразу 2 креатива и 2 текста. После 36 часов теста, оставлялся лучший креатив и лучший текст.

Аудитория и цели:

Более подробнее про Аудитории и Цели рекламных компании.

Плейсменты: наиболее эффективными оказались Посты в Facebook и Instagram. При этом лучше себя показали картинки яркие картинки и короткие понятные видео с 3D визуализации. Но не перебарщивайте со смысловой нагрузкой и анимацией, люди любят Просто и Понятно.

Аудитории:

самое интересное это конечно же аудитории.

— первая аудитория, это администраторы бизнес страниц в Facebook (с коммерческими помещениями, заведения, салоны красоты и т. д.)

— вторая аудитория, это люди заинтересованные в ремонте, дизайне интерьеров, редизайне.

— целевые аудитории по 3D панелям и изделиям из гипса, отделки стен… .

— хорошо работает аудитория Дизайнеров Интерьера, по специалистам и людям интересующимся их страницами.

Так же конечно дополнительные аудитории:

— на look-and-like и похожих на них.

— создавали аудитории с базы телефонов наших клиентов и почт (после создавая похожие на них)

В этой нише, можно приводить на 100$ бюджета в среднем 80-200 заказов, при последовательной и качественной работе SMM команды, которая работает над контентом и Таргетолога проекта.

Если вы еще не решились кого выбирать для продвижения вашего бизнеса, то обратите особое внимание на компанию Нужные Люди. Мы знаем и умеем реализовывать проекты в социальных сетях!