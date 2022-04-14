СММ : Проект Heat Plus

Проект Heat Plus

Услуги по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха.

Цель продажа товаров через Facebook и подержание страницы бренда в Instagram.

Проект взят с нуля и продвинут под ключ, работаем над Instagram и Facebook.

За время работы над проектом было выполнено:

— Составление контент плана, его оптимизация ежемесячно (в зависимости от актуальности предложений и перечня услуг)

— Подбор и оптимизация ключевых #хэштегов (размещение их как в комментариях, так и в постах, варианты с удалением тегов после 2-х часов размещения публикации, для прохождения верификации по тегам и их скрытию)

— Дизайн для страницы (разработка и обновление шаблонов для публикации.

— Создание и Оформление страниц Instagram и Facebook.

— Оформление архивов историй в Instagram, их наполнение и структуризация.

— Привязка Instagram к Facebook Creator Studio.

— Настройка Facebook Business Manager

— Настройка таргетированной рекламы, на такие цели как:

Написание в Messenger, трафик на сайт.

— Установка Facebook Pixel на сайт.

Следующий этап

Далее рассмотрим более подробно, такие основные категории кейса «Heat Plus» как:

— Контент страниц Instagram и Facebook.

— Рекламная стратегия и Таргетинг проекта.

— Аудитории и Цели рекламных компаний.

Контент Heat Plus

Контент план состоял из:

Было принято решение делать упор на Facebook так как там основная наша аудитория, и ради подержания бренда периодически наполнять страницу в Instagram.

— как видно на примере выше, посты в Facebook выходят с отметками товаров, так как был настроен магазин с привязкой товаров на самой бизнес странице.

— контент прост, понятен и не навязчив, что играет нам на руку во время Таргетинга. Ведь человек может зайти и найти то что ему нужно без лишних материалов на странице.

Рекламная стратегия

Были выбраны следующие Цели:

— привлечение клиентов на сайт, с помощью цели «Трафик» и «Конверсии»

— вовлечение и охваты по публикациям профиля, на собранные нами look-and-like аудитории, и аудитории действующих клиентов и людей похожих на них.

Результаты рекламнных креативов

Рекламный креатив

Для креативов мы используем материалы которые выходя у нас в посты Facebook. 3 группы объявлений в месяц выходят по Уникальному Торговому Предложению, скидки или аукционные сезонные предложения.

Аудитория и цели:

Более подробнее про Аудитории и Цели рекламных компании.

Плейсменты: наиболее эффективными оказались Посты в Facebook. При этом лучше себя показали картинки не яркого характера, с людьми ппередающие уют и комфорт.

Аудитории:

— первая аудитория, это конечно люди которые заинтересованы в ремонте, дизайне интерьера и покупке большой мебели для дома.

— вторая аудитория, это гео точки вокруг новых и строящихся ЖК, тоже работает хорошо, если собрать их на аудиторию 100 тыс. + ( важно, включить не только жителей живущих здесь )

— на look-and-like и похожих на них.

— конечно же покупатели и посетители сайта, стоит отметить что метрика на добавление в корзину, работает лучше всего.

В этой нише, можно приводить на 100$ бюджета в среднем 40-70 заказов, при последовательной и качественной работе SMM команды, которая работает над контентом и Таргетолога проекта.

Если вы еще не решились кого выбирать для продвижения вашего бизнеса, то обратите особое внимание на компанию Нужные Люди. Мы знаем и умеем реализовывать проекты в социальных сетях!