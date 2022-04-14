СММ : Проект Heat Plus

Проект Heat Plus
Услуги по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха.
Цель продажа товаров через Facebook и подержание страницы бренда в Instagram.
Проект взят с нуля и продвинут под ключ, работаем над Instagram и Facebook.
За время работы над проектом было выполнено:
— Составление контент плана, его оптимизация ежемесячно (в зависимости от актуальности предложений и перечня услуг)
— Подбор и оптимизация ключевых #хэштегов (размещение их как в комментариях, так и в постах, варианты с удалением тегов после 2-х часов размещения публикации, для прохождения верификации по тегам и их скрытию)
— Дизайн для страницы (разработка и обновление шаблонов для публикации.
— Создание и Оформление страниц Instagram и Facebook.
— Оформление архивов историй в Instagram, их наполнение и структуризация.
— Привязка Instagram к Facebook Creator Studio.
— Настройка Facebook Business Manager
— Настройка таргетированной рекламы, на такие цели как:
Написание в Messenger, трафик на сайт.
— Установка Facebook Pixel на сайт.
Следующий этап
Далее рассмотрим более подробно, такие основные категории кейса «Heat Plus» как:
— Контент страниц Instagram и Facebook.
— Рекламная стратегия и Таргетинг проекта.
— Аудитории и Цели рекламных компаний.
Контент Heat Plus
Контент план состоял из:
Было принято решение делать упор на Facebook так как там основная наша аудитория, и ради подержания бренда периодически наполнять страницу в Instagram.
— как видно на примере выше, посты в Facebook выходят с отметками товаров, так как был настроен магазин с привязкой товаров на самой бизнес странице.
— контент прост, понятен и не навязчив, что играет нам на руку во время Таргетинга. Ведь человек может зайти и найти то что ему нужно без лишних материалов на странице.
Рекламная стратегия
Были выбраны следующие Цели:
— привлечение клиентов на сайт, с помощью цели «Трафик» и «Конверсии»
— вовлечение и охваты по публикациям профиля, на собранные нами look-and-like аудитории, и аудитории действующих клиентов и людей похожих на них.
Результаты рекламнных креативов
Рекламный креатив
Для креативов мы используем материалы которые выходя у нас в посты Facebook. 3 группы объявлений в месяц выходят по Уникальному Торговому Предложению, скидки или аукционные сезонные предложения.
Аудитория и цели:
Более подробнее про Аудитории и Цели рекламных компании.
Плейсменты: наиболее эффективными оказались Посты в Facebook. При этом лучше себя показали картинки не яркого характера, с людьми ппередающие уют и комфорт.
Аудитории:
— первая аудитория, это конечно люди которые заинтересованы в ремонте, дизайне интерьера и покупке большой мебели для дома.
— вторая аудитория, это гео точки вокруг новых и строящихся ЖК, тоже работает хорошо, если собрать их на аудиторию 100 тыс. + ( важно, включить не только жителей живущих здесь )
— на look-and-like и похожих на них.
— конечно же покупатели и посетители сайта, стоит отметить что метрика на добавление в корзину, работает лучше всего.
В этой нише, можно приводить на 100$ бюджета в среднем 40-70 заказов, при последовательной и качественной работе SMM команды, которая работает над контентом и Таргетолога проекта.
Если вы еще не решились кого выбирать для продвижения вашего бизнеса, то обратите особое внимание на компанию Нужные Люди. Мы знаем и умеем реализовывать проекты в социальных сетях!