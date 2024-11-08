SMM спеціаліст, контент мейкер

Добавлена
6 месяцев назад
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Твої ноги тримають тебе щодня. Але чи знаєш ти, що саме від їхнього стану залежить твоє загальне самопочуття.png
Твої ноги тримають тебе щодня. Але чи знаєш ти, що саме від їхнього стану залежить твоє загальне самопочуття.png
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Привіт! Мене звати Анна, і я досвідчений SMM-спеціаліст та контент-мейкер. Працюю з різними нішами, допомагаючи бізнесам досягати цілей завдяки продуманій стратегії просування. Пропоную повний комплекс послуг:

• розробка ефективної стратегії розвитку бренду;

• створення контент-плану, який зацікавить вашу аудиторію;

• підготовка текстів, що продають, та монтаж коротких відео.

Моя мета – зробити ваш бізнес видимим та успішним у соціальних мережах. Готова допомогти вашому бренду розкрити свій потенціал!