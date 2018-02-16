SMM в FB/Instagram "Студія посмішки Ястремського"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Участие в создании кампании "под ключ" + консультирование.
1. Создание страницы, ее наполнение, данные.
2. Создание баннеров (без надписей в Facebook и с надписями в Instagram).
3. Написание постов на украинском и английском языках.
4. Два вида рекламы:
* трафик (привлечение клиентов на страницу/сайт);
* лидогенерация (клиент получает имя и номер телефона человека, который желает записаться на обследование/консультацию или лечение).
Лидогенерация дала сразу клиентов, в среднем цена одного лида стоит - 0,48$.
5. Оба вида рекламы также разделены по языкам: украинский и английский. В итоге созданы 4 рекламные кампании.
6. Распределение групп по плейсментам: facebook / instagram
Также был подготовлен файл-мануал по пользованию рекламным аккаунтом ads/manager в facebook для клиента.