SMM в FB/Instagram "Студія посмішки Ястремського"

Участие в создании кампании "под ключ" + консультирование.

1. Создание страницы, ее наполнение, данные.

2. Создание баннеров (без надписей в Facebook и с надписями в Instagram).

3. Написание постов на украинском и английском языках.

4. Два вида рекламы:

* трафик (привлечение клиентов на страницу/сайт);

* лидогенерация (клиент получает имя и номер телефона человека, который желает записаться на обследование/консультацию или лечение).

Лидогенерация дала сразу клиентов, в среднем цена одного лида стоит - 0,48$.

5. Оба вида рекламы также разделены по языкам: украинский и английский. В итоге созданы 4 рекламные кампании.

6. Распределение групп по плейсментам: facebook / instagram

Также был подготовлен файл-мануал по пользованию рекламным аккаунтом ads/manager в facebook для клиента.