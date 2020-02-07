SMM ведение и продвижение страниц в социальных сетях – этапы работы:

• Разработка контент-плана

• Создание уникального брендового оформления публикаций

• Ведение профилей в социальных сетях

• Наполнение страничек уникальным авторским контентом (без плагиата)

• Подборка релевантных хештегов

• Настройка и ведение рекламных кампаний, целью которых будут именно продажи, а не просто лайки

• Настройка взаимного пиара, проведение Giveaway, конкурсов и розыгрышей

• Настройка массфоловинга, масслайкинга, автоматических рассылок

• Настройка рассылки на подписчиков конкурентов и многое другое, что Ваша душа пожелает :)

• В своей работе используем только эффективные прогрессивные способы раскрутки и продвижения.