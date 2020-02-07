Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
SMM ведение и продвижение страниц в социальных сетях – этапы работы:
• Разработка контент-плана
• Создание уникального брендового оформления публикаций
• Ведение профилей в социальных сетях
• Наполнение страничек уникальным авторским контентом (без плагиата)
• Подборка релевантных хештегов
• Настройка и ведение рекламных кампаний, целью которых будут именно продажи, а не просто лайки
• Настройка взаимного пиара, проведение Giveaway, конкурсов и розыгрышей
• Настройка массфоловинга, масслайкинга, автоматических рассылок
• Настройка рассылки на подписчиков конкурентов и многое другое, что Ваша душа пожелает :)
• В своей работе используем только эффективные прогрессивные способы раскрутки и продвижения.