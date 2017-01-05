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Здравствуйте!
- Владею Фотошопом
- Занимаюсь оформлением групп
- Заполняю группу качественным контентом
- Сам создатель и владелец более 50 групп
- https://vk.com/from37
- https://vk.com/from777
- https://vk.com/from98
- https://vk.com/history_ivanovo
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- https://vk.com/wall-133478995_10
6.Профессионально владею программой "Церебро"
Файл:База данных на тему: "ТекстильПрофи 9962ЦА"
ЦА ТекстильПрофи.txt
105 КБ