SMM ВК

Добавлена
7 лет назад
157 просмотров
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Здравствуйте!

  • Владею Фотошопом
  • Занимаюсь оформлением групп
  • Заполняю группу качественным контентом
  • Сам создатель и владелец более 50 групп
5.Рекламирую группы Ретаргетингом+заказ рекламы у других групп

    6.Профессионально владею программой "Церебро"

Файл:База данных на тему: "ТекстильПрофи 9962ЦА"

ЦА ТекстильПрофи.txt
105 КБ