SMM: World of Game Poland продвижение магазина настольных игр в Польше

Русская версия:

World of Game Poland — SMM-продвижение магазина настольных игр в Польше

Мы разработали полную стратегию: ведение Instagram, настройку рекламы, создание Reels и визуальный стиль. Продвижение ориентировано на пары, компании друзей и родителей с детьми. Главная цель — продажи через сайт и Direct.

Результат: стабильный рост заказов, высокий отклик на Reels, прирост подписчиков и репосты от клиентов.

👉 Продаёте в Польше? Мы поможем выделиться на рынке и увеличить прибыль с помощью сильного SMM.



Українська версія:

World of Game Poland — SMM-просування магазину настільних ігор у Польщі

Ми створили комплексну стратегію просування: ведення Instagram, запуск таргетованої реклами, створення Reels, оформлення профілю та робота з цільовими сегментами — пари, компанії друзів і сім’ї з дітьми. Основний фокус — продажі через сайт і Direct.

Результат: стабільне зростання замовлень, висока залученість під Reels, зростання підписників, репости й згадки від аудиторії.

👉 Маєш e-commerce у Польщі? Ми допоможемо продавати більше — через емоції, контент і точний таргетинг.



https://www.up-np.com/portfolio/smm-portfolio/board-game-store-in-poland