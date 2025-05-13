SMM: World of Game Poland продвижение магазина настольных игр в Польше
Русская версия:
World of Game Poland — SMM-продвижение магазина настольных игр в Польше
Мы разработали полную стратегию: ведение Instagram, настройку рекламы, создание Reels и визуальный стиль. Продвижение ориентировано на пары, компании друзей и родителей с детьми. Главная цель — продажи через сайт и Direct.
Результат: стабильный рост заказов, высокий отклик на Reels, прирост подписчиков и репосты от клиентов.
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Українська версія:
World of Game Poland — SMM-просування магазину настільних ігор у Польщі
Ми створили комплексну стратегію просування: ведення Instagram, запуск таргетованої реклами, створення Reels, оформлення профілю та робота з цільовими сегментами — пари, компанії друзів і сім’ї з дітьми. Основний фокус — продажі через сайт і Direct.
Результат: стабільне зростання замовлень, висока залученість під Reels, зростання підписників, репости й згадки від аудиторії.
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https://www.up-np.com/portfolio/smm-portfolio/board-game-store-in-poland