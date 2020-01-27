Создание и настройка Instagram аккаунта

Услуга оказывается 1 раз, создаётся профиль, разрабатываются хэштеги и логотип, наполняется профиль контентом (3 поста), придумывается название, заполняется описание, делаем значки "актуального". В услугу входит привязка аккаунта к вашей странице на фейсбук и переключение на бизнес аккаунт.

Все нюансы обсуждаем с Вами лично, обговариваем стратегию продвижения