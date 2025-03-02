Создаю тик ток с монетизацией

Основные требования для монетизации

1. Собрать 50.000 подписчиков

2. За 30 дней видео должно собрать 100к

3. Любыми способами

Нужен ли VPN?

Нет, впн не потребуется! Потому что аккаунт уже создан на регионе Южной Кореи

Как зарабатывать с монетизации?

1. Создавать качественный контент, чтобы было больше охватов

3. Нужно выпускать в день по 1-3

. Как выводить деньги с монетизации

. Что делать чтобы не потерять монетизацию?

1. Соблюдать правила ТикТок

2. Не добавлять номер, потому что регион поменяется

3. Не менять регион аккаунта!

Удачи вам