Спортивная секция. Meta Ads

Социальные сети (SMM и SMO)
Добавлена
2 месяца назад
1 просмотр
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О компании

Спортивная секция для детей с направлениями: дзюдо, бокс, акробатика, каратэ

Цели проекта

  • Провести анализ на актуальность продвижения

  • По средствам рекламы в Instagram увеличить количество посещаемости в залах

Решение

  1. Анализ полученного рекламного кабинета для запуска рекламы (комментарий: в кабинете уже были рекламные кампании, которые не приносили результата)

  2. Создание стратегии продвижения (комментарий: по плану было создание кампаний на определенные районы Минска, с аудиторией родителей, но поняли, что аудитория слишком маленькая, вследствие чего решили запускать всю кампанию на Минск, а пользователи сами выберут для себя удобный район)

  3. Запуск рекламной кампании и отслеживание метрик