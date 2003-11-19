Спортивная секция. Meta Ads

Анализ полученного рекламного кабинета для запуска рекламы ( комментарий: в кабинете уже были рекламные кампании, которые не приносили результата )

Создание стратегии продвижения (комментарий: по плану было создание кампаний на определенные районы Минска, с аудиторией родителей, но поняли, что аудитория слишком маленькая, вследствие чего решили запускать всю кампанию на Минск, а пользователи сами выберут для себя удобный район)