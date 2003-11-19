Спортивная секция. Meta Ads
Социальные сети (SMM и SMO)
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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О компании
Спортивная секция для детей с направлениями: дзюдо, бокс, акробатика, каратэЦели проекта
Провести анализ на актуальность продвижения
По средствам рекламы в Instagram увеличить количество посещаемости в залах
Анализ полученного рекламного кабинета для запуска рекламы (комментарий: в кабинете уже были рекламные кампании, которые не приносили результата)
Создание стратегии продвижения (комментарий: по плану было создание кампаний на определенные районы Минска, с аудиторией родителей, но поняли, что аудитория слишком маленькая, вследствие чего решили запускать всю кампанию на Минск, а пользователи сами выберут для себя удобный район)
Запуск рекламной кампании и отслеживание метрик