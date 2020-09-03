Ссылка на кейсы выполненных работ

Здесь Вы можете посмотреть кейсы работ:

Куртка демисезонная:

Сначала были определены четыре аватара клиентов. Под них были сделаны по две фото по три текста объявления на каждое. Итого 12 рекламных объявления. Потом была запущена тестовая рекламная кампания, с помощью которой были выявлены наиболее рабочие объявления с наибольшей отдачей. После этого уже была запущена рекламная кампания на эти три выбранных объявления. Сейчас Заказчик просто пополняет рекламный кабинет и получает стабильный поток клиентов.

Продолжаю следить за ходом рекламной кампании, тестирую разные тексты объявлений.

Самое главное, что клиент получает не только покупателей на конкретный товар, но эти покупатели попадают в базу клиентов, и в дальнейшем, при появлении новых образцов изделий, он будет им сообщать об этом. Таким образом будет проводиться рассылка по новым товарам и формироваться продажи совершенно бесплатно.

В этом и была идея всей рекламной кампании.

Аналогичные кампании для клиента были проведены по рюкзаку и сумкам