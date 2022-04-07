СТУДИЯ ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ “CITY LAZER KIEV”

ИНФОРМАЦИЯ:

Студия находящаяся в городе Киев ранее активно вела рекламу, но новые клиенты были не постоянные и цена всегда росла.

Для решения данной задачи вязли опыт работы с другими студиями, разработали аукционные предложения и начали создавать креативы для рекламы.

Подобрав самые результативные аудитории нам удалось выстроить стабильный приток новых записей и снизить значительно цену клиента.

Теперь только больше и лучше. Работаем над оптимизацией и увеличением количества записей!