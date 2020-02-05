TAD Construction Group - торговая компания, дистрибьютор строительной, дорожной и агро спецтехники в Украине.

Задача:

1. Создать стратегию продвижения в соцсетях.

2. Перезагрузка страницы в Facebook I Instagram.

3. Создавать и регулярно публиковать новый контент. 4. Создать и наполнить аккаунт в Pinterest.

5. Увеличить охват бренда HIDROMEK в Украине с помощью соцсетей.

6. Запустить трафик на главный сайт, оптимизировать его.

Дополнительные услуги:

7. Оформить аккаунт в YouTube, для дальнейшей работы.

8. Разработать и запустить E-mail рассылку.

9. Разработать Quiz landing для большей конверсии.

10. Техническое задание для разработки нового сайта.

Результаты: Цена за 1 переход на сайт - 0,01 -0,04 доллара. Цена за начатую переписку с менеджером - 1 доллар. Получили 34 контактов с потенциальными клиентами с месенджера. Количество просмотров сайта за первую неделю - 2261. Количество просмотров сайта за первый месяц - 6735. Количество звонков с сайта выросла в 2,2 раза.